За год в Тульской области Роспотребнадзор забраковал более 8 тонн продуктов

Фото Роспотребнадзора Тульской области.

За нарушения санитарных норм и правил было возбуждено 443 административных дела, а 594 партии продуктов общим весом 8043 килограммов признаны непригодными, сообщает пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Больше всего забраковано молочной продукции — более 3 тонн — из-за отсутствия маркировки и истечения срока годности в магазинах ООО «Торгсервис 71» и ООО «ПХ Лазаревское».

В компании «Фуд Про» остановили продажу 600 килограммов консервированных овощей и фруктов из-за проблем с декларацией.

Во время проверок точек общественного питания забрали около 2 тонн различных продуктов, включая фрукты, овощи, мясо и готовые блюда. По итогам проверок суды закрыли 62 заведения общепита на срок от 10 до 90 дней.