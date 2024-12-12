Утверждено расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2025 год

Фото Алексея Пирязева.

Основной период сдачи единого государственного экзамена запланирован на даты с 23 мая по 23 июня.

Утверждены сроки проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) в 2025 году. Соответствующие приказы опубликовали Минпросвещения РФ и Рособрнадзор.

Проведение досрочного периода ЕГЭ, включая резервные сроки, планируется с 21 марта по 21 апреля. Основной период, включая резервные сроки, запланирован на даты с 23 мая по 23 июня. Дополнительный период, включая резервные сроки, состоится с 4 по 23 сентября.

Установлены дополнительные дни, в которые участники смогут пересдать один из сданных учебных предметов, — 3 и 4 июля.

Основной период ЕГЭ:

23 мая — по истории, литературе и химии,

27 мая — по математике базового и профильного уровней,

30 мая — по русскому языку,

2 июня — по обществознанию и физике,

5 июня — по биологии, географии, а также письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам,

10 и 11 июня — по информатике, устная часть экзамена по иностранным языкам.

С 16 по 23 июня в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам.

Проведение ОГЭ для выпускников 9-х классов также разделено на три периода: досрочный (с 22 апреля по 17 мая), основной (с 21 мая по 2 июля) и дополнительный (с 2 по 23 сентября).