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«Академия Михайлова» продлевает победную серию

«Академия Михайлова» продлевает победную серию

11 декабря «Академия Михайлова» сыграла с «Крыльями Советов» на домашнем льду.

Игра была активной с первых секунд. Команды создавали опасные моменты, но счёт открыли хозяева. Тогда туляки играли в большинстве и реализовали численное преимущество — отличился Матвей Брынцев, который удачно подправил шайбу.

Во втором периоде команды обменялись голами. Сначала Кирилл Колыхалов увеличил преимущество, а затем гости сократили отставание в большинстве.
Третья двадцатиминутка была полностью за «михайловцами». Несмотря на то, что подопечные Ирека Галявиева играли в меньшинстве, Яромир Ермаков получил передачу в центре площадки и убежал в атаку, обвел защитника и отправил шайбу точно в цель.

На 59-й минуте тренерский штаб «Крыльев» снял вратаря и красно-синим хватило 23 секунды, чтобы забросить в пустые ворота — дубль у Матвея Брынцева.

Итог встречи — 4:1 — 14-я подряд победа тульских парней.

Следующий матч пройдёт на выезде 15 декабря против «Красной Армии».

Статистика матча

Броски: 68-58; Броски в створ: 46-28; Голы: 4-1; Вбрасывания: 26-28; Блокированные броски: 19-9; Силовые приемы: 7-11; Отборы: 6-13; Потери: 1-0; Перехваты: 20-8; Штраф: 4-2

Голы матча

1:0 (бол.) –12:51 — Матвей Брынцев (Данила Булатов)
2:0 — 28:00 — Кирилл Колыхалов (Михаил Лисенков)
2:1 (бол.) — 36:25 — Андрей Корниенко (Елисей Карпов)
3:1 (мен.) — 42:31 — Яромир Ермаков (Артём Крикуненко, Всеволод Шарапов)
4:1 (ПВ) — 58:54 — Матвей Брынцев (Тимофей Балезин)

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