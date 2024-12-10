Дорогой «айфон» на скользкий бетон: туляк отсудил у управляющей компании 105 тысяч

В начале года Денис неудачно поскользнулся на порожках и разбил новенький телефон. Спускать дело на тормозах молодой человек не стал.

12 февраля 2024 года 19-летний Денис вышел из подъезда пятиэтажки на улице Тимирязева. На улице — холод, ступеньки у подъезда покрыты скользкой прозрачной коркой.

Денис, что вполне закономерно, поскользнулся и пикировал прямо на холодный бетон. Как итог — ушибы копчика, крестцово-ягодичной области и гематомы на ладонях.

— Тут же подбежали свидетели, вызвали скорую, — вспоминает пострадавший. — Они же увидели, что мой телефон разбился при ударе о порожки.

Пользовался Денис не абы какой «звонилкой», а новеньким iPhone Pro Max — на момент событий новейшей моделью «яблока», стоимость которой доходила до $1599.

Расстраиваться и опускать руки Денис не стал, наоборот — взял ситуацию под контроль.

— Пока ожидали прибытия скорой помощи, обратились на телефон горячей линии управляющей компании «СтройМакс», — продолжает молодой человек. — Именно она обслуживает территорию дома, где все произошло. Звонили, чтобы УК срочно предприняла меры по локализации опасных участков на территории дома. Как выяснилось потом в суде, входную группу не чистили более суток.

Затем Дениса отправили в Ваныкинскую больницу скорой медицинской помощи, где зафиксировали полученные при падении травмы.

— После оказания первой помощи меня отпустили, — продолжает парень. — Вечером я вернулся к этому же дому, проверил состояние входной группы.

С тех пор как я упал, ничего не изменилось.

То есть действий со стороны УК спустя несколько часов принято не было.

Но и на этом Денис останавливаться не стал — написал заявление в полицию. Там возбуждать дело отказались — все-таки инцидент носит гражданско-правовой характер.

— После этого я обратился в прокуратуру Центрального района и в жилищную инспекцию, — продолжает Денис. — ГЖИ выдала предостережение в адрес УК, прокуратура внесла представление и выдала предписание.

По завершении лечения молодой человек обратился с досудебной претензией в адрес УК «СтройМакс» за компенсацией: потребовал 60 тысяч рублей за ремонт телефона и еще 10 тысяч — за моральный вред.

— Изначально директор УК признавал все нарушения и был согласен выплатить обозначенную сумму. Но после длительных консультаций с руководителем он, так сказать, поменял позицию и отдал дело юристам. Те, в свою очередь, стали отказывать в удовлетворении моих требований.

Поняв, что по-хорошему никто платить за сломанный телефон и ушибленный копчик не собирается, Денис пошел дальше — в Центральный районный суд города Тулы.

— Представители УК пытались ввести суд в заблуждение: мол, телефон я повредил еще до падения, а сам инцидент был инсценировкой. Дальше они и вовсе стали ссылаться на то, что в 19 лет нельзя иметь такой дорогой телефон. К чему это было — непонятно.

Суд все эти доводы отклонил, а предоставленные управляющей компанией акты о проведении уборок в роковой день признал недостоверными. Прокуратура Центрального района полностью поддержала мою позицию в ходе судебных разбирательств и оказывала помощь.

Спустя долгие месяцы судебных заседаний 30 июля 2024 года суд постановил удовлетворить все исковые требования Дениса. Попытка со стороны УК подать апелляцию на судебное решение не увенчалась успехом. Наконец, 4 декабря решение о взыскании 105 тысяч рублей за сломанный iPhone 15 pro Max вступило в законную силу.