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Росгвардия скупила у туляков оружия почти на 2 млн рублей
Фото пресс-службы Росгвардии Тульской области.

Росгвардия скупила у туляков оружия почти на 2 млн рублей

Жители региона добровольно сдали более 500 единиц оружия и 15 тысяч патронов.

Сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии провели пресс-конференцию в Туле. Основными темами являлись сдача оружия жителями региона в рамках профилактического мероприятия «Оружие» и добровольное пожертвование ружей в военизированные организации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, ежегодное мероприятие «Оружие» проходило с 1 марта по 1 декабря 2024 года.

За это время жители Тульской области добровольно сдали более 500 единиц оружия и 15 тысяч патронов на сумму свыше 1 700 000 рублей.

Для передачи в зону проведения специальной военной операции в текущем году туляки передали около 300 единиц оружия.

— Выражаю слова благодарности всем нашим неравнодушным владельцам, которые на безвозмездной основе пожертвовали свое оружие для военизированных организаций, — обратилась к жителям региона заместитель начальника управления — начальник центра лицензионной-разрешительной работы Управления Росгвардии по Тульской области подполковник полиции Ольга Богатырева.

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