«АКМ-Новомосковск» одержал первую победу на домашнем льду

Накануне, 5 декабря, «АКМ-Новомосковск» провёл на домашнем льду ответную игру против «Тюменского Легиона» в рамках регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги.

По сравнению с первым матчем в составе новомосковцев произошло четыре изменения: вместо Егора Потапова, Никиты Ахметханова, Кирилла Пилюгина и Ивана Зотова на льду появились Матвей Калач, Матвей Сухачев, Максим Анисимов и Иван Кажарин. Место в воротах занял Никита Быков.

Первый период активнее начали гости, проведя несколько острых атак. «Михайловцы» быстро пришли в себя и перехватили инициативу. Это привело к заброшенной шайбе на третьей минуте: Дмитрий Кубанцев и Дмитрий Уткин убежали к воротам соперника и «раскатали» оборону, открыв счёт. После этого были моменты у обеих команд, но отличиться никому не получилось. Спустя двадцать минут игры на табло горели цифры 1:0.

На вторую двадцатиминутку тюменцы вышли более заряженными и довольно быстро смогли сравнять счёт. «АКМ-Новомосковск» взбодрился после пропущенной шайбы и полетел вперёд. Это дало результат: на 34-й минуте Степан Копысов убежал по правому борту, отдал передачу в центр на Даниила Быкова, и защитник был точен — 2:1. Следом дубль оформил Дмитрий Уткин, подправивший шайбу после броска Дмитрия Кубанцева от синей линии. Арбитры усомнились в правильности взятия ворот, но видеопросмотр показал, что гол был засчитан верно. Перед третьим отрезком матча счёт был 3:1.

Третий период начался с шайбы «михайловцев» в большинстве: Дмитрий Кубанцев с передач Ильи Клиновского и Матвея Ларечнева поразил ворота тюменцев. Однако гости не собирались просто так отдавать победу: в последующие 15 минут они забросили три шайбы и сравняли счёт, переведя игру в овертайм, — 4:4.

Дополнительный период не выявил победителя, и исход матча решался в серии послематчевых бросков. Первая серия из пяти буллитов закончилась со счётом 2:2, в бросках «без права на ошибку» Дмитрий Кубанцев оказался точен, а Виктор Левченко, сменивший Никиту Быкова на последнем рубеже, оставил свои ворота в неприкосновенности и принёс победу команде.

Следующий матч «АКМ-Новомосковск» проведёт 8 декабря в 17.00. В гости к новомосковцам приедет «Молот» из Перми.



Голы матча:

1:0 Дмитрий Уткин (02:50, Дмитрий Кубанцев)

1:1 Павел Мешков (27:59, Умар Марзаганов, Даниил Пьянков)

2:1 Даниил Быков (33:01, Степан Копысов, Альберт Осипов)

3:1 Дмитрий Уткин (36:02, Дмитрий Кубанцев)

4:1 Дмитрий Кубанцев (45:37, Илья Клиновский, Матвей Ларечнев, в большинстве)

4:2 Евгений Грибанов (48:03, Павел Мешков, Умар Марзаганов)

4:3 Павел Мешков (50:32, Алексей Карташов, Евгений Грибанов)

4:4 Иван Янковский (54:58, Александр Зяблов)

5:4 Дмитрий Кубанцев (65:00, буллит)

Статистика матча: броски: 75-85; броски в створ: 52-53; голы: 4-4; вбрасывания: 30-47; блокированные броски: 14-9; силовые приемы: 11-14; отборы: 10-6; потери: 0-0; перехваты: 6-11; штраф: 6-8.