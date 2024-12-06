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В Туле подросток инсценировал свое похищение, чтобы выманить у бабушки 3 млн рублей

В Туле подросток инсценировал свое похищение, чтобы выманить у бабушки 3 млн рублей

Снял видео, отправил родственнице, а сам отправился в игровой клуб — дожидаться перевода.

В Туле 16-летний парень обвиняется в покушении на мошенничество, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Следствием установлено, что 12 сентября обвиняемый позвал знакомого в заброшенное нежилое здание в поселке Скуратовском. Парень заявил товарищу, что хочет снять ролик для соцсетей. После этого улегся на пол, попросил оклеить себе руки и ноги изолентой и несколько раз ударить ногами.

Полученный видеоролик молодой человек отправил бабушке от имени похитителей, требуя перевести себе 3 миллиона рублей. Затем отправился в игровой клуб, но там его спустя пару часов нашли полицейские.

Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд для рассмотрения по существу. 

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