Волонтеров «Единой России» поздравили с Днем добровольца

В рамках празднования Дня добровольца на базе штаба общественной поддержки «Единой России» состоялось чествование участников гуманитарных миссий, а также добровольцев, оказывающих всестороннюю помощь участникам СВО и их семьям.

Гостями мероприятия стали Первый заместитель председателя Тульской областной Думы, заместитель Секретаря РО по работе с депутатами и депутатскими объединениями «Единой России» Марина Левина и заместитель председателя Тульской областной Думы, руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Олег Иванов.

«Сегодня невозможно перечислить все направления деятельности, которые охватывают наши волонтеры, потому что они реагируют на ту потребность, которую диктует общество в данный момент. С волонтерами мы пережили пандемию, сейчас идет серьезная кампания по помощи участникам СВО, членам их семей. Молодогвардейцы — это первые участники донорских, онкологических акций, акций по помощи бездомным животным. Мы всегда и при любых обстоятельствах уверены, в том, что они помогут. Спасибо вам за ваши сердца!» — поблагодарила волонтеров Марина Левина.

Депутат Тульской городской Думы, координатор волонтерского центра «Единой России» Павел Астафьев представил выставку о деятельности Молодой Гвардии. В рамках круглого стола, в котором приняли участие активисты волонтерского центра «Единой России» Депутат Тульской городской Думы, руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии» Тульской области Никита Бурвиков поделился итогами волонтерской работы за 2024 год, а также перспективами и планами на будущее.

«В течении всего года наши основные усилия были сосредоточены на проектах, связанных с помощью семьям специальной военной операции, их детям и родителям, много внимания мы уделяли непосредственной поддержке наших военнослужащих, в том числе оказывали им помощь в зоне проведения СВО. В преддверии Нового года нашей командой будут организованы праздничные мероприятия на территории Тульской области и города Мариуполь. Представители Тульского волонтёрского корпуса окажут адресную помощь социальным учреждениям города и навестят ветеранов и участников Великой Отечественной войны, проведут детские утренники и праздники, подарят детям радость», — сказал Никита Бурвиков.

Итогом встречи стало торжественное награждение представителей «Молодой Гвардии» и «Волонтерской Роты», которым вручили цветы и благодарности от Тульской областной Думы и регионального отделения Партии «Единая Россия».