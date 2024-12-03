Свободная пирамида: в Туле пройдет детский турнир по русскому бильярду

Что: Детский турнир по русскому бильярду в дисциплине «свободная пирамида».
Где: Комплекс Fusion, ул. Каминского, 24-а.
Когда: 8 декабря, начало в 11.00.
В развлекательном комплексе Fusion пройдет детский турнир по русскому бильярду. Турнир проводится для детей от 10 до 15 лет. Участие — бесплатно.
Предварительная регистрация по телефону +7 919 082-28-95 до 18.30 7 декабря. Очная регистрация — до 10.30 8 декабря.
За 1, 2, 3-е места предусмотрены призы.
Организаторы ждут участников и зрителей!
12+