Свободная пирамида: в Туле пройдет детский турнир по русскому бильярду

Он состоится 8 декабря в развлекательном комплексе Fusion.

Что: Детский турнир по русскому бильярду в дисциплине «свободная пирамида».

Где: Комплекс Fusion, ул. Каминского, 24-а.

Когда: 8 декабря, начало в 11.00.

В развлекательном комплексе Fusion пройдет детский турнир по русскому бильярду. Турнир проводится для детей от 10 до 15 лет. Участие — бесплатно.

Предварительная регистрация по телефону +7 919 082-28-95 до 18.30 7 декабря. Очная регистрация — до 10.30 8 декабря.

За 1, 2, 3-е места предусмотрены призы.

Организаторы ждут участников и зрителей!

12+