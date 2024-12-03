В Тульской области машиниста автокрана насмерть придавило грузом: дело направили в суд

Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

Прокурор Ленинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя региона. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

В начале сентября водитель погрузчика ООО «Восточные Берники», выполняя работы на карьере в д. Берники, вовремя не остановил погрузчик и прижал 54-летнего машиниста автокрана грузом, который перевозил. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Вину обвиняемый полностью признал. Уголовное дело направлено в суд.

