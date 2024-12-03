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В Тульской области машиниста автокрана насмерть придавило грузом: дело направили в суд
Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

В Тульской области машиниста автокрана насмерть придавило грузом: дело направили в суд

ЧП случилось из-за его 35-летнего напарника.

Прокурор Ленинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя региона. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

В начале сентября водитель погрузчика ООО «Восточные Берники», выполняя работы на карьере в д. Берники, вовремя не остановил погрузчик и прижал 54-летнего машиниста автокрана грузом, который перевозил. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Вину обвиняемый полностью признал. Уголовное дело направлено в суд. 
 

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Автор:
сегодня, в 13:11 0
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