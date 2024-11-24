Движение вниз. «Арсенал» не устоял против «Тюмени»

Фото ПФК Арсенал.

Третий месяц подряд надежды на то, что безвыигрышная серия «Арсенала» наконец прервется, опять не оправдываются.

В последней домашней игре года тульская команда проиграла аутсайдеру – «Тюмени».

«Бесхребетная позорная команда уровня второй лиги, которая не может нигде и ни с кем». Это из отзывов болельщиков ещё перед матчем «Арсенал» – «Тюмень». Народ врать не будет. Написано это, правда, не об «Арсенале», а о «Тюмени»; что делает глубину падения ещё незавиднее. Кто бы мог подумать, что на старте турнира «Арсенал», когда набирал очки, включился не в борьбу за повышение, а всего лишь страховал себя от вылета из первой лиги.

Расстояние до первого места, на котором команда ещё недавно красовалась, уже больше, чем до зоны вылета.

Нынешним темпом, под разговоры о травмированных, отсутствии задачи, десятом бюджете турнира есть все основания полагать, что очень скоро «Арсенал» именно там и окажется. Когда даже на своём стадионе не обыгрываешь худшую по всем показателям команду турнира, нет никаких поводов считать, что твоя любимая команда в ближайшем будущем станет сильнее. Счёт ведь на табло.

Спору нет, всё могло закончиться совсем по другому. Целых полтора тайма никаких сомнений в удачном для «Арсенала» исходе матча не возникало. Команда владела подавляющим преимуществом, подолгу контролировала мяч, практически в каждом эпизоде игроки «Арсенала» были и свежее, и мобильнее соперника. Не сказать, что это проявилось в каком-то обилии опасных моментов у чужих ворот, но кое-что происходило. И Волков бил, не забил. И Цараев бил – мяч от защитника срикошетил мимо ворот. Липовой пытался замкнуть головой навес в район штрафной. Не стопроцентные, но моменты.

Наконец прошла точная передача на Турищева и тот ударом головы аккуратно уложил мяч в самый угол ворот. Хороший гол, долгожданное взятие ворот. И вдруг на этом всё кончилось. Ничего интересного у чужих ворот «Арсенал» больше не создал.

Есть предположение, что гости и не ждали особо ничего положительного от поездки в Тулу. Задача-максимум была выстоять, раз на игру они вышли даже без номинальных нападающих. Главный тренер гостей Игорь Меньщиков после матча не жалел комплиментов в адрес соперника: «Я слышал, болельщики недовольны результатом. По мне, так стабильная команда, мощная, атлетичная. Я бы так категорично к случившемуся не относился». Надо полагать, не лукавил. Не зря на прощание обронил еще одну интересную фразу: «Надеемся, что в следующем туре с «Торпедо» случится такое же чудо».

То есть все происшедшее, даже со скидкой, что главный тренер гостей посчитал, будто в Туле им воздалось за другие матчи, где они теряли очки, в Тюмени всё равно восприняли как чудо. Чудо из чудес. Птица Феникс вдруг приоткрыла глаза. Это при том, что предположение, будто команда и ставила целью в начале игры отсидеться в обороне, а потом ближе к концу поймать свой шанс, Игорь Меньщиков категорически отверг. Сказал, что ни один тренер не подтвердит такой установки.

Да и не надо подтверждать. Будем верить своим глазам.

Разница между двумя командами в двух всего фразах.

Игорь Меньщиков: «В перерыве поговорили с ребятами. Сказали, что нам терять нечего, все равно проигрываем. Своей активностью заставили соперника ошибаться, в концовке правильно сыграли. По второму тайму больше наша заслуга, что так всё случилось».

Александр Сторожук: «Можно отметить, считаю, только первый тайм в нашем исполнении, В перерыве говорим продолжать в том же ключе, но команда этого не делает. Видимо, потолок. Потому что так играть нельзя».

Итак, абсолютно худшая команда турнира в перерыве своего тренера слышит и берет себя в руки. А вот недавний ещё лидер, с непробиваемой обороной, несмотря на все увещевания в раздевалке, поплыл.

Меньщиков это сразу же почувствовал. Автор первого забитого мяча Купцов вышел на 79-й минуте, и через шесть минут уже отличился. Автор победного мяча Косарев появился на поле с началом второго тайма. Свои замены Сторожук прокомментировал коротко: «вышли плохо».

Получается главный тренер гостей переиграл своего оппонента одними заменами. И ссылки на травмированных как-то неуместны. У той же «Тюмени» наверняка хватает и травмированных, и дисквалифицированных. Ничего, как-то выкрутились.

Левашов, конечно же, виноват, если крикнул, что выходит на мяч и не добрался до него. Но все последние минуты матча – коллективное помешательство. Один в обороне коряво отбивает мяч, так что он отлетает в борьбу. Следом Ботака, у которого мяч под ногой, вместо того, чтобы сыграть просто и вынести его подальше, зачем-то слушается команды вратаря и убирает ногу. А потом игрок «Тюмени» фактически играет в стеночку сразу с тремя защитниками «Арсенала», от которых мяч возвращается ему в ногу в голевой позиции. Конечно, он не промахивается и приносит команде победу.

При чём здесь Левашов или кто-то еще? Если вся команда на последних минутах замандражировала, бросила играть и дожидалась, когда это закончится. Те, кого выпустили спасать, не спасли. Те, которые остались, не сдюжили. Финальный свисток трибуны встретили скандированием «Позор».

Бездарное поражение «Арсенала» от аутсайдера, которое как на заказ случилось под зимние каникулы, конечно, будет ещё обсуждаться долго. Запоминается ведь последняя фраза. На фоне бесконечных разговоров о том, что на футбол сейчас махнут рукой и ставка будет сделана на хоккеистов в КХЛ, тюменский облом выглядит вдвойне катастрофичным. Ведь всем этим разговорам он только подкидывает дровишки в костер. А может даже и добавляет бонусов хоккею, мы не знаем. Потому что об «Арсенале» кроме того, что у него десятый бюджет турнира, мы вообще ничего не знаем.

После окончания матча Сторожук о чем-то ярко прилюдно ругался с Поповым. Потом – так, чтобы все видели, собрал команду в центре поля, сказал ещё что-то неласковое и отправил футболистов к трибунам. Сам не пошел.

Зато после игры досталось и зрителям: «Настоящие болельщики должны быть вместе с командой и в горе, и в радости, а не устраивать какие-то демарши».

Вообще, когда команда сорок лет без урожая два с лишним месяца не может победить, в любом клубе мира в первую очередь спрашивают с главного тренера, а не с болельщиков и не с футболистов. Хотя с футболистов тоже спрос.

Иногда, когда главный тренер теряет контакты с командой и способы воздействия на нее, он уходит сам. Это, по-видимому, не наш вариант. Александр Сторожук, хоть и обронил загадочную фразу «мы готовы к разговору», к какому именно, с кем и о чём не уточнил.

Иногда за плохие результаты тренера снимают. Хотя бы для того, чтобы команда получила эмоциональную встряску. Примерно так оказался в Туле и нынешний главный тренер. Олег Кононов в последней домашней игре года проиграл 0:5 «Балтике», и на зимние сборы «Арсенал» повёз уже другой специалист. Это, по-видимому, тоже не наш вариант. Понять, кто в нынешней системе «Арсенала» может кого снять, и может ли вообще, невозможно.

Значит, по-видимому, все останется как и было. Зимой возьмут двух-трех новичков. Потом будем слушать рассуждения, что команде надо сыграться, а летом всё пойдет по новому кругу.

«Арсенал» – «Тюмень» – 1:2 (1:0).

Голы: Турищев (36) – 1:0, Купцов (85) – 1:1, Косарев (90) – 1:2.

«Арсенал»: Левашов, Бердников, Ботака, Волков, Попов, Кайнов, Цараев (Дмитриев, 70), Раздорских (Шевченко, 83), Жилкин (Соколов, 87), Липовой, Турищев (Одейинка, 70).

Предупреждены: Кайнов, Ботака – Шавлохов, Поройков, Косарев.

Судья – Станислав Матвеев (Троицк).

23 ноября. Тула. Центральный стадион.