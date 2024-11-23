«Арсенал» проиграл худшей команде Первой лиги

Сегодня, 23 ноября, в Туле состоялся матч 20-го тура Первой лиги. «Арсенал» принимал «Тюмень» — худшую команду турнира, уверенно занимающую последнюю строчку турнирной таблицы.

Туляки начали матч с атак, как и подобает команде, идущей в лидирующей группе. Давление на ворота гостей вылилось в прекрасный гол Максима Турищева. После фланговой подачи форвард туляков головой переправил мяч точно в угол ворот.

Во втором тайме хозяева продолжали владеть преимуществом и, казалось бы, вели матч к долгожданной победе. Однако на 85-й минуте оборона туляков треснула по шву: Михаил Левашов и Эрвинг Ботака не разобрались в простейшей ситуации и подарили мяч нападающему «Тюмени» Дмитрию Купцову. Игрок гостей воспользовался подарком и спокойно отправил мяч в пустые ворота, сделав счет равным.

А когда казалось, что хуже уже не будет, «Тюмень» забила второй гол. Кирилл Косарев великолепно разобрался на линии штрафной и технично покатил мяч в нижний угол ворот Левашова.

Поражение отбросило туляков на пятую строчку турнирной таблицы. «Тюмень» остается последней.

В следующем туре «Арсенал» на выезде сыграет против «Енисея». Матч состоится 30 ноября в 10.00.