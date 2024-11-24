Губернатор Тульской области: «Мы находимся в завершающей стадии ликвидации последствий непогоды»

На данный момент в финальной стадии работы на высоковольтных линиях находятся в трех муниципальных образованиях – Алексине, Щекинском и Плавском районах.

Заместитель председателя правительства Наталья Аникина доложила, что уже в 11 муниципалитетах электроснабжение восстановлено полностью. В Заокский, Киреевский, Узловский, Щекинский районы и Большую Тулу были отправлены дополнительные 11 бригад энергетиков. Это позволило в домах 11,5 тысяч человек восстановить электроснабжение.

В 10 муниципалитетах – это Тула, Алексин, Богородицкий, Узловский, Киреевский, Кимовский, Щекинский, Чернский, Заокский, Воловский районы – продолжают работать пункты с горячим питанием и возможностью подзарядки мобильных устройств. Все службы продолжают работать в усиленном режиме.

И.о. директора филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Тулэнерго» Алексей Савостин отметил, что поступающие заявки отрабатывают 93 бригады. Часть бригад по поручению губернатора переведена в наиболее пострадавшие от последствий непогоды населенные пункты.

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Тульской области Борис Шовкун сообщил, что ГУ готово предоставить главам администраций муниципалитетов высотную технику.

Главы администраций муниципалитетов доложили о ситуации в своих районах, проведённой работе и проблемных вопросах. В населенных пунктах организован подвоз воды, лекарств, топлива для электрогенераторов. Продолжаются обходы домов, чтобы определить потребность в медицинской помощи в населенных пунктах, где еще не восстановлено электроснабжение.

Адреса пунктов помощи можно посмотреть здесь.

Дмитрий Миляев отметил, что основная масса заявок сейчас приходит от граждан из-за отключения на низковольтных сетях. Поэтому важно оперативно получать обратную связь от людей.

По итогу совещания губернатор дал поручения:

Тулэнерго – завершить до конца дня восстановительные работы по высокой стороне электроснабжения;

главам администраций муниципалитетов:

- продолжать работу со старостами и подворовый обход для выявления случаев точечного отключения электроэнергии, преимущественно в частных домах;

- завершить работу по уборке последствий непогоды;

- обеспечить качественную работу диспетчерских служб, чтобы люди могли обратиться и получить обратную связь;

Наталье Аникиной – совместно с Тулэнерго проработать выделение дополнительной бригады для устранений последствий непогоды в Кимовском районе и проанализировать точечные отключения электроэнергии, в том числе на частных сетях, для их оперативного подключения к работам;

начальнику государственно-жилищной инспекции Тульской области Леониду Ивченко – держать на контроле восстановление кровель в многоквартирных домах;

заместителю председателя Правительства Тульской области Ольге Гремяковой – организовать возобновление учебного процесса в полном объеме с понедельника;

заместителю председателя правительства Тульской области Дмитрию Маркову – совместно с главами администраций держать на контроле вопросы энергообеспечения в учреждениях здравоохранения;

Председателю правительства Тульской области Михаилу Пантелееву – проанализировать ситуацию с нарушением целостности кровель на соцобъектах региона и при необходимости ликвидировать последствия непогоды.

«Мы находимся в завершающей стадии ликвидации последствий непогоды. Продолжаем работать до полного устранения замечаний», - сказал Дмитрий Миляев.

Узнать в ходе проведения работ и сроках подключения можно в муниципальных ЕДДС и по следующим телефонам:

1. МО г. Алексин – 8 (48753) 4-18-49, 8-991-414-54-94;

2. Богородицкий район – 8 (48761) 2-34-45, 8-991-528-11-22;

3. Воловский район – 8 (48768) 2-18-81, 8-902-695-96-88

4. Заокский район – 8 (48734) 2-81-72, 8-920-770-03-39;

5. Кимовский район – 8 (48735) 5-25-70, 8-991-354-27-61;

6. Киреевский район – 8 (48754) 6-11-24, 8-963-223-21-97;

7. Узловский район – 8 (48731) 6-36-05, 8-905-111-90-30;

8. Чернский район – 8 (48756) 2-14-30, 8-903-037-54-52;

9. Щекинский район – 8 (48751) 5-66-56, 8-910-550-50-74;

10. ГО Тула – 8 (4872) 47-20-34, 8 (4872) 47-20-37, 8-906-530-99-11,

8-953-966-71-12;

или по телефону 112.