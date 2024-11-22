Циклон «Каэтано» принесет опасную погоду со снегопадами

Фото Алексея Пирязева.

В субботу Центральная Россия окажется под влиянием очередного ненастного циклонического вихря «Каэтано». Он ворвется в регион с юго-запада. Ожидается порывистый ветер и снег, который будет постепенно усиливаться.

Погода вновь станет потенциально опасной.

По прогнозам синоптиков погодного центра «Фобос», на регион обрушится около трети от нормы осадков ноября. В утренние часы и в первой половине дня осадки выйдут на свой пик, ухудшая видимость.

Утром в воскресенье метеостанции зафиксируют снежный покров. Образуется гололедица.

Среднесуточная температура воскресного дня окажется немного ниже 0°, и в последующие 3–4 дня температура будет держаться в зоне отрицательных значений. Следовательно, 24 ноября с опозданием ровно на 10 дней уже стартует метеорологическая зима.