  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Циклон «Каэтано» принесет опасную погоду со снегопадами - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Циклон «Каэтано» принесет опасную погоду со снегопадами
Фото Алексея Пирязева.

Циклон «Каэтано» принесет опасную погоду со снегопадами

С 24 ноября в Центральной России стартует метеорологическая зима.

В субботу Центральная Россия окажется под влиянием очередного ненастного циклонического вихря «Каэтано». Он ворвется в регион с юго-запада. Ожидается порывистый ветер и снег, который будет постепенно усиливаться.

Погода вновь станет потенциально опасной.

По прогнозам синоптиков погодного центра «Фобос», на регион обрушится около трети от нормы осадков ноября. В утренние часы и в первой половине дня осадки выйдут на свой пик, ухудшая видимость.

Утром в воскресенье метеостанции зафиксируют снежный покров. Образуется гололедица.

Среднесуточная температура воскресного дня окажется немного ниже 0°, и в последующие 3–4 дня температура будет держаться в зоне отрицательных значений. Следовательно, 24 ноября с опозданием ровно на 10 дней уже стартует метеорологическая зима.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф:
сегодня, в 17:40 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
опасная погодаснегопады

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Волейбольная «Тулица-2» разгромила «Динамо» в заключительном матче домашнего тура
Волейбольная «Тулица-2» разгромила «Динамо» в заключительном матче домашнего тура
В Туле у заключенной в СИЗО родился ребенок: 9 месяцев малыш «сидит» вместе с мамой
В Туле у заключенной в СИЗО родился ребенок: 9 месяцев малыш «сидит» вместе с мамой
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.