Туляк Владислав Лосев стал бронзовым призером чемпионата мира по джиу-джитсу

Фото с сайта минспорта Тульской области.

В Греции завершился чемпионат мира по джиу-джитсу. Медали оспаривали представители 68 стран.

28 октября спортсмен сборной команды Тульской области, мастер спорта международного класса Владислав Лосев завоевал бронзовую медаль в разделе «Ju-Jitsu no-gi» в весовой категории 69 кг. Об этом сообщает минспорта региона.

Тренируется Владислав под руководством ЗТР Евгения Коротких.

Напомним, что ранее на чемпионате тулячка Александра Магамедова завоевала золотую медаль в разделе «не-ваза» в весовой категории 63 кг. Тренер и действующий спортсмен Евгений Коротких стал бронзовым призером в разделе «файтинг» в весовой категории 85 кг.