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Тульские спортсмены завоевали золото и бронзу в стартовый день чемпионата мира по джиу-джитсу
Фото с сайта минспорта Тульской области.

Тульские спортсмены завоевали золото и бронзу в стартовый день чемпионата мира по джиу-джитсу

Поздравляем туляков!

С 22 по 28 октября в Греции проходит чемпионат мира по джиу-джитсу.
Медали оспаривают представители 68 стран. 

23 октября спортсменка сборной команды Тульской области Александра Магамедова завоевала золотую медаль в разделе «не-ваза» в весовой категории 63 кг. Об этом сообщает минспорт региона.

Тренер и действующий спортсмен Евгений Коротких стал бронзовым призером в разделе «файтинг» в весовой категории 85 кг.

Напомним, тульскую команду представляют Валерия Карасева, Александра Магамедова, Алексей Иванов, Эдуард Димура, Владислав Лосев под руководством Евгения Коротких.

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