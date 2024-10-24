Тульские спортсмены завоевали золото и бронзу в стартовый день чемпионата мира по джиу-джитсу

Фото с сайта минспорта Тульской области.

С 22 по 28 октября в Греции проходит чемпионат мира по джиу-джитсу.

Медали оспаривают представители 68 стран.

23 октября спортсменка сборной команды Тульской области Александра Магамедова завоевала золотую медаль в разделе «не-ваза» в весовой категории 63 кг. Об этом сообщает минспорт региона.

Тренер и действующий спортсмен Евгений Коротких стал бронзовым призером в разделе «файтинг» в весовой категории 85 кг.

Напомним, тульскую команду представляют Валерия Карасева, Александра Магамедова, Алексей Иванов, Эдуард Димура, Владислав Лосев под руководством Евгения Коротких.