На сайте «Доктор 71» туляки смогут консультироваться с врачами онлайн

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В минздраве Тульской области напомнили жителям, что в регионе работает электронный сервис «Доктор 71». Он позволяет следить за своим здоровьем и получать необходимую медицинскую информацию в любое время.

Ключевая функция сервиса — электронная медицинская карта, где собрана вся важная информация о состоянии пациента. Она обеспечивает круглосуточный доступ к данным о запланированных визитах к врачам с возможностью отмены или переноса записи.

Здесь можно найти результаты анализов, больничные листы, справки и рецепты, данные о диспансерном наблюдении и необходимых обследованиях — всё это собрано в одном месте для удобства пользователей.

Также через портал «Доктор 71» жители региона могут записаться на прием к врачу, подключить родственников к своему личному кабинету для мониторинга их здоровья, вызвать врача на дом, записаться на диспансеризацию и вакцинацию.

В 2024 году более 840 тысяч человек воспользовались возможностью записи на прием через этот сервис, а количество вызовов на дом превысило 33 тысячи.

В планах разработчиков — расширение функционала сервиса, включая возможность получения консультаций врачей в онлайн-формате и заказ справок.

Напомним, что цифровизация медицины реализуется в рамках нацпроекта «Здравоохранение».