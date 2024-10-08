Тульские школьники показали хорошие результаты на Всероссийском фестивале ГТО

Фото с сайта минспорта Тульской области.

В международном детском центре «Артек» состоялся финал Всероссийского фестиваля ГТО среди школьников. По итогам состязаний команда Тульской области заняла седьмое место в общем зачете, и это лучший результат за все время выступлений. Об этом сообщает минспорта региона.

В составе команды выступили: Яна Босаченко, Алина Петухова и Арсений Голомидов из Ефремова, Елизавета Шашкова и Максим Кирееенков из Донского, Илья Карпов из Кимовска, София Муслакова из Щёкино и Рустам Янгалиев из Киреевска.

Конкуренцию нашим физкультурникам составил сотни школьников из 49 регионов страны.

В личном зачете призерами стали:

2 место — Елизавета Шашкова, тест на гибкость

2 место — Максим Кирееенков, подтягивание на высокой перекладине

2 место — Илья Карпов, поднимание туловища за 1 минуту

2 место — Яна Босаченко, кросс по пересеченной местности на 3 километра

3 место — Софья Муслакова, плавание на 50 метров

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» реализуется в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».