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Тульские школьники показали хорошие результаты на Всероссийском фестивале ГТО
Фото с сайта минспорта Тульской области.

Тульские школьники показали хорошие результаты на Всероссийском фестивале ГТО

Наша команда заняла седьмое место в общем зачете.

В международном детском центре «Артек» состоялся финал Всероссийского фестиваля ГТО среди школьников. По итогам состязаний команда Тульской области заняла седьмое место в общем зачете, и это лучший результат за все время выступлений. Об этом сообщает минспорта региона.

В составе команды выступили: Яна Босаченко, Алина Петухова и Арсений Голомидов из Ефремова, Елизавета Шашкова и Максим Кирееенков из Донского, Илья Карпов из Кимовска, София Муслакова из Щёкино и Рустам Янгалиев из Киреевска.

Конкуренцию нашим физкультурникам составил сотни школьников из 49 регионов страны.

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В личном зачете призерами стали: 

  • 2 место — Елизавета Шашкова, тест на гибкость
  • 2 место — Максим Кирееенков, подтягивание на высокой перекладине
  • 2 место — Илья Карпов, поднимание туловища за 1 минуту
  • 2 место — Яна Босаченко, кросс по пересеченной местности на 3 километра
  • 3 место — Софья Муслакова, плавание на 50 метров

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» реализуется в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

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