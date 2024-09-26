Дмитрий Миляев наградил тренера «Арсенала» медалью «За особый вклад в развитие Тульской области»

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подписал Указ о награждении серебряной медалью «За особый вклад в развитие Тульской области» главного тренера тульского «Арсенала» Александра Сторожука. Об этом губернатор сообщили в своем телеграм-канале:

— Александр Александрович, поздравляю с заслуженной наградой! Спасибо Вам за вклад в развитие футбола, физкультуры и спорта в Тульской области. В прошлом сезоне в первой лиге наш «Арсенал» под Вашим руководством занял четвертое место и боролся в стыковых матчах за право выступать в РПЛ. В нынешнем сезоне после 11 туров туляки лидируют в турнирной таблице первой лиги и не проиграли ни одного матча. Уверен, это только начало большого пути по достижению новых побед!