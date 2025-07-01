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«Арсенал» продлил контракт с голкипером Дэвидом Сангаре
Фото пресс-службы ПФК "Арсенал".

«Арсенал» продлил контракт с голкипером Дэвидом Сангаре

Пока вратарь провел всего один матч за оружейников.

Дэвид Сангаре остается в «Арсенале». Оружейники продлили контракт с голкипером. Вратарь пополнил состав оружейников минувшей зимой. На его счету один матч, который он отыграл на «ноль».

Напомним, Дэвид родился в Мали, но в три года вместе с семьей переехал в Россию. Свой футбольный путь 24-летний вратарь начинал в академиях волгоградского «Ротора» и московского «Динамо». В его карьере — молодежный и второй состав динамовцев, столичная «Родина» и тольяттинский «Акрон». Сангаре приглашался в юношескую сборную России.

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