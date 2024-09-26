  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. На ул. Мосина в Туле заблудился и чуть не устроил лобовое ДТП калужанин - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На ул. Мосина в Туле заблудился и чуть не устроил лобовое ДТП калужанин

На ул. Мосина в Туле заблудился и чуть не устроил лобовое ДТП калужанин

Видео с опасным нарушением ПДД появилось в Сети.

В телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали видео, снятое на ул. Мосина в Туле, на развязке перед новым мостом. Запись сделана до его открытия. На кадрах видно, как водитель Renault с калужскими регистрационными знаками поехал «против шерсти». 

«Неожиданная встреча… Он, правда, потом остановился, когда поток машин в лоб пошел. Тула, круговое движение на ул. Мосина», — сообщил автор записи.
 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
«Психанул»: в Туле водитель едва не устроил лобовое ДТП
Дежурная часть
«Психанул»: в Туле водитель едва не устроил лобовое ДТП
сегодня, в 16:40, 5 835 0
В опасном месте на Калужском шоссе почти не осталось ограничительных столбиков
Дежурная часть
В опасном месте на Калужском шоссе почти не осталось ограничительных столбиков
вчера, в 20:29, 32 2576 3
На ул. Кирова спешка на дороге едва не привела к ДТП
Дежурная часть
На ул. Кирова спешка на дороге едва не привела к ДТП
вчера, в 16:49, 6 970 1
На ул. Фрунзе водитель нарушил ПДД ради парковки
Дежурная часть
На ул. Фрунзе водитель нарушил ПДД ради парковки
23 сентября, в 22:01, 5 1574 2

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 20:00 0
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тульский «Арсенал» вылетел из Кубка России
Тульский «Арсенал» вылетел из Кубка России
Дмитрий Миляев наградил тренера «Арсенала» медалью «За особый вклад в развитие Тульской области»
Дмитрий Миляев наградил тренера «Арсенала» медалью «За особый вклад в развитие Тульской области»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.