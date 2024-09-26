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Туляк, заказавший киллеру убийство бывшего мужа сожительницы, лишится свободы на 6 лет

Туляк, заказавший киллеру убийство бывшего мужа сожительницы, лишится свободы на 6 лет

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В Туле 36-летний местный житель признан виновным в приготовлении к убийству.

Минувшей зимой фигурант решил устранить бывшего супруга своей сожительницы: якобы мужчина всячески препятствовал их союзу и не давал женщине видеться с ребёнком.

9 февраля подсудимый попросил своего приятеля найти человека, который согласился бы убить соперника за 1 млн рублей. Неделю спустя заказчик встретился с «киллером», передал ему 200 тысяч в качестве аванса, а также подробные сведения о жертве.

В качестве исполнителя заказа выступал оперативник под прикрытием – 28 февраля он показал заказчику фото «убитого» соперника и получил оставшуюся часть гонорара. После этого злоумышленник был задержан.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 6 лет колонии строгого режима. 

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