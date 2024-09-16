В Туле установят скульптуру «Богородица в ожидании младенца Иисуса»

25 сентября в Туле состоится Всероссийский Форум «Вместе — 7Я».
«Форум посвящен консолидации женщин в целях решения проблем демографии, народосбережения, укрепления традиционных семейных ценностей, социальной и материальной поддержке семей, а также вопросам развития женского предпринимательства и семейного бизнеса», — говорится на сайте организатора мероприятия Союза женских сил.
Форум откроет торжественное событие: в сквере перед Перинатальным центром города, с благословения православной церкви, состоится открытие первой в Российской Федерации скульптуры «Богородица в ожидании младенца Иисуса».
«Изображение Богородицы, которая вскоре станет матерью Спасителя — это авторская работа известного скульптора, художника Василия Селиванова. Образ призван вдохновить посетительниц Тульской женской консультации на рождение ребенка», — пояснили в Союзе.
Церемонию откроет губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Освящать скульптуру будет митрополит Тульский и Ефремовский, глава Тульской митрополии Алексий.