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В сквере Льва Толстого в центре Тулы пожарные и скорая: что происходит?

В сквере Льва Толстого в центре Тулы пожарные и скорая: что происходит?

Туляки прислали фотографии в редакцию Myslo.

Вечером 16 сентября туляки заметили в сквере Льва Толстого на проспекте Ленина пожарные машины и скорую помощь.

Как сообщили нам в пресс-службе ГУ МЧС по Тульской области, спасатели выехали на вызов в дом № 76 по пр. Ленина. Вызов оказался ложным.

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