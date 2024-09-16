В сквере Льва Толстого в центре Тулы пожарные и скорая: что происходит?

Вечером 16 сентября туляки заметили в сквере Льва Толстого на проспекте Ленина пожарные машины и скорую помощь.

Как сообщили нам в пресс-службе ГУ МЧС по Тульской области, спасатели выехали на вызов в дом № 76 по пр. Ленина. Вызов оказался ложным.