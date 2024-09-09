В «Ясной Поляне» прошел шахматный турнир памяти Льва Толстого

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

9 сентября в музее-усадьбе «Ясная Поляна» состоялись праздничные мероприятия, приуроченные ко дню рождения Льва Николаевича Толстого. Уже в четвертый раз музей-усадьба принимает Детский Кубок по шахматам среди школьников.

Гостей и участников мероприятия приветствовал министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев.

— Благодаря таким замечательным мероприятиям мы видим, что в Тульской области идет активная шахматная жизнь. При поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко с 2017 года у нас реализуется проект «Шахматы в школах». И сегодня этот турнир объединяет сотни талантливых ребят. Лев Николаевич Толстой очень любил шахматы, и для нас большая честь играть в них в этом уникальном месте в знаковую дату. Уверен, эти дни прошли интересно, и вы научились чему-то новому, — сказал Дмитрий Яковлев.

В рамках традиционного Детского Кубка по шахматам среди школьников прошел сеанс одновременной игры на 50 досках.

Лучшие юные шахматисты Тульской области померились силами с именитыми гроссмейстерами. Участники сеанса побывали на экскурсии по музею-усадьбе.

Детский Кубок по шахматам объединил 200 шахматистов от 7 до 16 лет из 20 регионов нашей страны. Они боролись за победу в турнир по быстрым шахматам в 9 туров по швейцарской системе с контролем времени 10 минут до конца партии с добавлением 5 секунд на каждый ход.

Проведение подобных мероприятий помогает приобщать жителей к регулярным занятиям физкультурой и спортом, что является одной из основных задач нацпроекта «Демография».