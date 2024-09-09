В Тульской области появится платформа для поддержки творческих объединений

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Житель Алексина Николай Абрамов обратился к Дмитрию Миляеву с вопросом о сотрудничестве между творческим объединением «Оакманфильм» и региональным правительством, а также с вопросом о создании в Тульской области программы поддержки творческих любительских коллективов.

«Оакманфильм» занимается созданием документальных фильмов о значимых исторических событиях и туристических местах Тульской области, а также помогает в патриотическом воспитании молодежи. Среди работ есть цикл фильмов «Наследие», рассказывающий о храмах и церквях на территории региона, фильм «Музейный век» снятый к 100-летию Ясной Поляны, цикл фильмов «Человек — история», где рассказывают о выдающихся туляках, оставивших след в истории Тульской области и т. д.

Цель ребят — чтобы туляки, как взрослые, так и подрастающее поколение знали историю родного края и страны, уважали ее и любили всем сердцем.

Сейчас им нужна поддержка в продвижении фильмов, оформлении документов на участие в грантах и трансляции работ в школах, молодежных организациях и кинотеатрах.

В первую очередь творческому объединению «Оакманфильм» нужно зарегистрироваться как НКО (некоммерческая организация). Это позволит участвовать в федеральных и региональных грантах, конкурсах и т. д. Также для поддержки творческих коллективов Министерством культуры региона будет разработан портал «Культурный навигатор», где в специальном разделе будет размещена информация об «Оакманфильм». А для участия в конкурсе грантов Президентского фонда культурных инициатив на 2025 год специалисты ГУК ТО «Объединение центров развития культуры» окажут помощь в написании грантовой заявки. Также ребята смогут заявиться на гранты от правительства региона и Росмолодежи.

— Сегодня патриотическое воспитание играет большую роль в нашем обществе. Ваша деятельность, направленная на сохранение исторической правды, заслуживает должного внимания, двигайтесь вперед и продолжайте профессионально расти, — сказал Дмитрий Миляев.

Врио губернатора поручил министерству культуры и министерству молодежной политики Тульской области помочь в решении проблемных вопросов, а также оказать поддержку в профессиональной деятельности.