Футбольная академия «Арсенала» объявила о дополнительном наборе юношей и девушек

Фото из архива Myslo.

Центр подготовки юных футболистов — Академия «Арсенал» объявляет о дополнительном наборе юношей и девушек. Просмотр состоится 28 сентября в 10.00. Об этом сообщает минспорта Тульской области.

Приглашаются юноши 2008–2017 годов рождения; девушки 2010–2016 годов рождения. Также состоится конкурсный набор в команду юношей 2018 года рождения.

Начало регистрации в 9.30 в здании Академии ПФК «Арсенал» по адресу: Тула, пр. Ленина, 87/10.

При себе иметь: спортивную форму и обувь, свидетельство о рождении или паспорт, медицинскую справку от педиатра об отсутствии противопоказаний для занятий футболом. Без медицинской справки в допуске к просмотру будет отказано.

Предварительная регистрация с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по телефонам: +7 (4872) 52-52-87, +7 (961) 262-29-46.