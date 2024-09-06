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В Тульской области впервые голосующие получают в подарок книгу об истории тульских семей

В Тульской области впервые голосующие получают в подарок книгу об истории тульских семей

На участке «Тула студенческая» книгу лично вручал автор.

Голосование на тематическом избирательном участке «Тула студенческая», который открыт во втором корпусе Тульского государственного педагогического университета им. Льва Толстого, началось в восемь утра — ровно с того момента, как открылся участок.

В этом году около шести тысяч молодых людей впервые придут на избирательные участки. Всех их ждут памятные подарки — книга журналиста и писателя Сергея Гусева об истории знаменитых тульских семей. На участке «Тула студенческая» книгу лично вручал автор.

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— Конечно, приятно получать такие подарки, хочу прочитать все эти истории, чтобы лучше знать историю нашей Тулы, — рассказала студентка первого курса Виктория Помазкова. — Как патриот своей страны считаю, что выборы — это важно, поэтому я и пришла на избирательный участок. Мы в этот день выбираем свое будущее.

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— Интересно ознакомиться с помещенной в книге историей нашего региона, с биографиями людей, которые прославляли тульский край, — считает первокурсник ТГПУ им. Л. Н. Толстого Иван Онищенко. — К тому же этот подарок будет напоминать мне о таком важном дне, когда я впервые принял участие в выборах.

К работе тематического избирательного участка в Тульском государственном педагогическом университете им. Л. Н. Толстого как всегда подошли творчески. Все голосующие могли принять участие в моментальной лотерее и угадать значение некоторых слов из тульского диалекта. Был организован концерт с участием студенческих коллективов, которые поддерживали хорошее настроение у всех, кто пришел принять участие в выборах.

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На тематическом избирательном участке «Тула студенческая» проголосовал также ректор ТГПУ Константин Подрезов.

Константин Подрезов

— Сегодня мы выбираем будущее для нас и для наших детей. Выборы главы региона и депутатов — это та история, которая формирует развитие нашего региона, поэтому всех призываю прийти и проголосовать.

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Место
Тула
 

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