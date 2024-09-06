В Тульской области впервые голосующие получают в подарок книгу об истории тульских семей

Голосование на тематическом избирательном участке «Тула студенческая», который открыт во втором корпусе Тульского государственного педагогического университета им. Льва Толстого, началось в восемь утра — ровно с того момента, как открылся участок.

В этом году около шести тысяч молодых людей впервые придут на избирательные участки. Всех их ждут памятные подарки — книга журналиста и писателя Сергея Гусева об истории знаменитых тульских семей. На участке «Тула студенческая» книгу лично вручал автор.

— Конечно, приятно получать такие подарки, хочу прочитать все эти истории, чтобы лучше знать историю нашей Тулы, — рассказала студентка первого курса Виктория Помазкова. — Как патриот своей страны считаю, что выборы — это важно, поэтому я и пришла на избирательный участок. Мы в этот день выбираем свое будущее.

— Интересно ознакомиться с помещенной в книге историей нашего региона, с биографиями людей, которые прославляли тульский край, — считает первокурсник ТГПУ им. Л. Н. Толстого Иван Онищенко. — К тому же этот подарок будет напоминать мне о таком важном дне, когда я впервые принял участие в выборах.

К работе тематического избирательного участка в Тульском государственном педагогическом университете им. Л. Н. Толстого как всегда подошли творчески. Все голосующие могли принять участие в моментальной лотерее и угадать значение некоторых слов из тульского диалекта. Был организован концерт с участием студенческих коллективов, которые поддерживали хорошее настроение у всех, кто пришел принять участие в выборах.

На тематическом избирательном участке «Тула студенческая» проголосовал также ректор ТГПУ Константин Подрезов.