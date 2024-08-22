«Арсенал» подписал контракт с 18-летним нападающим из Нигерии

18-летний нигерийский нападающий Малик Одейинка перешел в тульский «Арсенал». Об этом сообщает клубная пресс-служба.
Футболист будет выступать в составе оружейников на правах аренды.
Малик Одейинка будет играть в тульской команде на правах аренды.
18-летний нигерийский нападающий Малик Одейинка перешел в тульский «Арсенал». Об этом сообщает клубная пресс-служба.
Футболист будет выступать в составе оружейников на правах аренды.
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