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«Арсенал» подписал контракт с 18-летним нападающим из Нигерии
Фото пресс-службы ПФК "Арсенал".

«Арсенал» подписал контракт с 18-летним нападающим из Нигерии

Малик Одейинка будет играть в тульской команде на правах аренды.

18-летний нигерийский нападающий Малик Одейинка перешел в тульский «Арсенал». Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Футболист будет выступать в составе оружейников на правах аренды.

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