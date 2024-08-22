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В Кимовске отказались от массовых гуляний в День города
Кадр из видео.

В Кимовске отказались от массовых гуляний в День города

Вместо этого горожанам предлагают другой формат.

В Кимовске отказались от массовых гуляний в День города. Об этом на своей странице ВКонтакте рассказал глава администрации муниципального образования Кимовский район Евгений Суханов.

— Совсем скоро наш город будет отмечать свой 72-й день рождения. Это событие с нетерпением ждут кимовчане и гости города. Тем не менее мы приняли непростое, но я думаю, единственное верное решение в данный момент — изменить формат проведения Дня города.

Приглашение звезд эстрады и широкие массовые гуляния, мы считаем, что в нынешних условиях не совсем уместны, — заявил Суханов.

В День города, 24 августа, в центральном парке Кимовска пройдут конкурсы, спортивные мероприятия, мастер-классы, квизы и др.

— Давайте проведем это время с близкими, родными в уютной семейной атмосфере, — обратился к жителям Суханов.

Напомним, ранее от масштабных гуляний в свой День города отказались Богородицк, Новомосковск, Донской и Тула.

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