Более 5000 жителей и гостей оружейной столицы собрались на фестивале «Тульское небо». Фоторепортаж

Фото Катерины Беловой.

Заместитель министра спорта Тульской области Александр Россихин отметил, что фестиваль проводится в Туле девятый раз и в этом году собрал свыше 5000 человек из 8 регионов страны.

— Массовому спорту в Тульской области уделяется большое внимание. Мы видим, что интерес к техническим видам спорта растет с каждым годом. Лучшее тому доказательство — это участники и гости сегодняшнего праздника! «Тульское небо» является центром притяжения любителей здорового и активного образа жизни, — сказал Александр Россихин.

Спортсмены продемонстрировали маневры наземных сверхлегких летательных аппаратов, а также воздухоплавательной техники и авиамоделей. Дети приняли активное участие в тематических мастер-классах.

Также в рамках фестиваля был дан старт чемпионату и первенству России по авиамодельному спорту в классе F-9U (радиоуправляемые гоночные БПЛА). В соревнованиях принимают участие сильнейшие спортсмены из Москвы, Белгорода, Нижнего Новгорода, Крыма и Тулы. Александр Россихин отметил значимость соревнований для развития авиамодельного спорта в стране.

— Фестиваль авиационных и технических видов спорта «Тульское небо» мы проводим с 2015 года, в этом году уже в девятый раз, — рассказала Myslo Елена Бобкова, председатель правления тульской Федерации спорта сверхлегкой авиации и президент региональной Федерации парашютного спорт, организатор фестиваля летательных аппаратов «Тульское небо». — Каждый год он собирает много зрителей, приходят семьи с детьми. К нам присоединяются спортивные НКО, которые показывают свои виды спорта. На фестивале выступают музыкальные и танцевальные коллективы, художественная гимнастика, воздушный цирк. Это настоящий праздник спорта!

Пилот Константин приехал на фестиваль из Орла:

- На этом самолете летаю шесть лет. А вообще в авиации я с 1991 года, когда мне было 16 лет. Я окончил летное училище и по профессии пилот гражданской авиации. Но сейчас самолет - это больше хобби для души и способ самовыражения. В авиации нет случайных людей. Для меня летать - это образ жизни. Мой самолет необычный, он единственный в мире. На нем пробуются всякие усовершенствования для самолетов. Я на нем летаю как тест-пилот. Он очень сбалансированный, простой в управлении. Настроен, как хороший музыкальный инструмент.

Спортивные мероприятия прошли при поддержке министерства спорта Тульской области. Такие соревнования способствуют достижению целей федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».