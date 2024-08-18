Неужели лето продлится до самого октября? Новый прогноз ведущих синоптиков

Фото Дмитрия Дзюбина

До середины недели на территории Тульской, Воронежской, Орловской, Брянской, Липецкой, Тамбовской, Курской, Белгородской областях показатели температуры будут варьироваться от 30 до 36 градусов тепла.

А вот на южных курортах предстоящий бархатный сезон обещает быть особенно длительным и комфортным. Температура воды в Черном море в начале сентября составит 26 градусов, что является идеальным показателем для бархатного сезона. По прогнозам, комфортная температура воздуха будет сохраняться до середины октября, достигая 22 градусов.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что бабье лето в Москве и близлежащих регионах наступит в сентябре из-за дефицита осадков. Август будет засушливым, дефицит влаги составит порядка 20−30 %. Температура воздуха будет находиться в пределах нормы.



