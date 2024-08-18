Крепкий орешек из Владикавказа. «Арсенал» не смог победить, но остается лидером

Фото Алексея Пирязева.

Команда из Владикавказа по-прежнему остается самым неудобным для туляков соперником. В официальных матчах «Арсенал» «Аланию» еще ни разу не побеждал. Вот и сейчас оставил надежды на будущее.

Вообще этот матч должен был проходить во Владикавказе. Туляки просто не стали возражать на предложение обменяться кругами. В столице Осетии надеются уже этой осенью ввести, наконец, свой многострадальный стадион в действие.

По словам главного тренера Султана Тазабаева, трибуны уже готовы, полным ходом идут отделочные работы. Поддержка свой команды в Туле ему понравилась, но он обещал, что во Владикавказе будет еще горячее.

Пожалуй, ключевой фразой дня стали слова Александра Сторожука на послематчевой пресс-конференции: «Чтобы забивать, нужен талант. Как и все остальное — это редкость в нашей жизни».

Произнесены они были с легкой грустью. Не с растерянностью или унынием, а с грустью. Потому что пока — так, и от этого никуда не денешься. «В России, — сказал главный тренер, — закрыть настолько, насколько мы хотим позицию нападающего сложно».

При всем при этом очевидно и еще одно — «Арсенал» про-прежнему на первом месте, и по итогам тура все равно останется лидером. К сожалению, второй матч подряд буксует, не смог победить, забив уже фирменный решающий гол хотя бы на последних минутах, если не удалось по ходу игры. Но известно, что стакан либо наполовину пуст, либо наполовину полон. Тульская команда все равно идет без поражений, сыграла очередной матч на ноль в обороне. Но да — в атаке надо что-то перестраивать.

Итоги грустного настроения тренера очевидны — находясь в лидерах, когда что-то не складывается, надо уметь извлекать максимум даже из тех небольших шансов, которые удалось создать. Шансы забить были. В первом тайме, правда, их набралось ровно один — когда Цараев после первого получаса игры прицельно бил из-за штрафной. С трибуны казалось, что мяч летел в самый угол, но телеповторы поясняют, что мяч планировал на приемлемом для вратаря расстоянии от штанги, Солдатенко успел сложиться и отбить.

Был, правда, еще эпизод, когда судья при богатой фантазии мог бы назначить одиннадцатиметровый. Но там, во-первых, Турищев сам закопался, пошел в обводку и оставалось только красиво упасть, чтобы оправдаться перед собой за загубленный момент. Да и его забег в чужую штрафную может и выглядел эффектно, но шансов продолжения атаки на партнеров не виделось, все пути ее развития перекрывали. Нападающий попытался обыграть так, как смог.

Чтобы забивать нужен талант, а не только спринтерские качества.

Во втором тайме вместо Турищева вышел Азявин, но особо ничего не изменилось.

В концовке, когда «Арсенал» получил численное преимущество, атакующую мощь усилили Минаевым. Увы, даже при его поддержке никто из номинальных нападающих ничем особым на поле не выделялся.



Позади шесть туров, и какие-то первые итоги уже можно подводить. Сразу три номинальных форварда — слабая замена одному Окоронкво. Чем запомнились наши нападающие на старте? Разве что стремлением выиграть мяч и сделать удачную скидку на партнера. Этим, кстати, недавно отметился Турищев, сделавший голевую скидку на Ткачева. Вот только основная задача игрока атаки — обострять, создавать угрозы чужим воротам самому.

Покопавшись в памяти, кажется, был какой-то похожий на обострение момент у Минаева. Но это сейчас о нем еще можно порассуждать, а через пару месяцев точно даже воспоминаний не останется. По факту на троих — ноль голов и ноль моментов. Стоит ли удивляться словам главного тренера, который, пожалуй, впервые за время работы в Туле высказался по поводу своих игроков, пусть и не называя фамилий, так резко.

На вопрос, как себя проявляют нападающие на тренировках, может они там блистают, просто не могут пока себя найти в календарных матчах, Сторожук прямого ответа не дал. Заметил лишь, что тренировки — это одно, а официальные матчи совсем другое. Любая тренировка несопоставима с игрой.

Впрочем, в целом его настроение было связано не с одним конкретным Турищевым или Азявиным. Так-то хладнокровия в решающей фазе не хватало и всем остальным. Семенчук на ударной позиции ковырнул мяч так, что он полетел сильно выше ворот, а перед этим Хабибов, получив мяч на свободное пространство в чужой штрафной, сделал на одно движение при обработке больше, его накрыли и единственное, что он успел — увидеть как раз свободного Семенчука и покатить мяч ему.

Наибольшую же грусть у всех вызвал забег Короткова, который сам организовал себе момент, отобрав мяч у защитника. Оставалось сделать последний точный такт — либо покатить под набегавшего на пустые ворота партнера, либо точно пробить самому. Получилось ни два, ни полтора. То ли плохой пас, то ли неточный удар.

— Моменты есть, хорошие, но требующие как мастерства, так и хладнокровия. Забивать, к сожалению, пока не можем, — считает главный тренер.

В концовке игры хозяева поля получили даже численное преимущество — за вторую желтую карточку у «Алании» был удален Плиев. Конечно, это предупреждение было из разряда совсем необязательных — имея на своем боевом счету одно предупреждение, игрок владикавказцев зачем-то пошел мешать вводить мяч из аута. С кем-то это может быть и прокатило, закончившись устным внушением, но судья Жабченко весь матч отличался буквоедством, и случая в очередной раз показать свою дотошность не упустил.

Как это часто бывает, удаление на пользу команде, получившей перевес в игроках, не пошло. Туляки в большинстве почти ничего не создали, зато «Алания» в контратаках имела даже шансы забить.

К сожалению, пятой из шести домашних игр «Арсенал» дал понять, что в этом варианте играет практически на максимуме. За счет характера, настроя, физической подготовки было добыто даже больше очков, на что могли по игре рассчитывать. Наверное, надо сменить обстановку, тактику — не только свою, но и соперников, которые в Туле все играют с большим акцентом на оборону. Хотя Александр Сторожук с этим не согласен. Говорит, что какая разница — на выезде, дома. Там такое же поле. Все от головы. Поэтому и переносу игры второго круга во Владикавказ не возражал. Это юг, где в ноябре точно будет хорошее поле.



Однако психологический настрой, наверное, надо освежить. Пять игр из шести дома — тоже давление. Все же понимают, что надо брать максимум в таких обстоятельствах. В начале нулевых в «Арсенале» работал главным знаменитый в прошлом футболист, а потом и тренер Владимир Григорьевич Федотов. Вот он часто любил повторять: устают не ноги, а голова. Наверное, примерно наш случай. Пора в Тюмень, где «Арсенал» играет уже в предстоящую пятницу.

статистика матча

«Арсенал» — «Алания» — 0:0.

«Арсенал»: Левашов, Попов, Семенчук, Большаков, Бердников (Минаев, 81), Кайнов, Цараев (Раздорских, 71), Шевченко, Хабибов (Коротков, 66), Ткачёв (Гелоян, 66), Турищев (Азявин, 46).

Предупреждены: Семенчук — Плиев, Макаров, Тарба.

Удалён: Плиев (80, 2 ж. к., неспортивное поведение).

Судья — Анатолий Жабченко (Краснодар).

17 августа. Тула. Центральный стадион.

