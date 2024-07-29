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«Академия Михайлова-Юниор» завоевала первый трофей в истории

«Академия Михайлова-Юниор» завоевала первый трофей в истории

С 24 по 28 июля в Череповце прошел турнир памяти космонавта-летчика П.И. Беляева.

Туляки смогли одержать победы над «Металлургом», «Алмазом», «Локо-76» и «Локо», но уступили в пятом матче «Хорс Карелии».

По итогу турнира «михайловцы» набрали 8 очков и забросили 19 шайб.

Самым полезным игроком был признан нападающий «Академии Михайлова-Юниор» Евгений Деев. Игрок набрал 3 (2+1) очка.

Главный тренер «Академии Михайлова-Юниор» Евгений Галкин подвел итоги:

«До турнира мы не провели ни одного матча, и первая игра была для нас тяжелая, но мы смогли начать его с победы. Потом вошли в игровой ритм и одержали победы над сильными соперниками. На матч с «Хорс Карелия» дали отдохнуть игрокам, включили в состав всех хоккеистов, у которых просмотровые контракты. Матч был тяжелый, мы постоянно догоняли соперника, по всем компонентам переиграли, но реализация сегодня подвела».

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