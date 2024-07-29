В тульских деревнях появятся модульные клубы с залом-трансформером

Фото из телеграм-канала Дмитрия Миляева.

Первый появится уже в сентябре в деревне Бобрики.

В сентябре в Белевском районе в деревне Бобрики откроют первый модульный клуб. Об этом сообщил врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале. По его словам, до 15 августа чиновники определят населенные пункты, где такие клубы появятся в 2025 году.

Все модульные клубы планируют делать типовыми, разделив их на два вида. Первый, площадью 162 квадратных метров, — для населенных пунктов с числом жителей от 200 до 1000, второй, в 230 квадратных метров, — для сёл с населением от 1000 человек.

— Данные конструкции имеют ряд преимуществ. Они сочетают в себе быстроту возведения, технологичность, функциональность и соответствие современным потребностям жителей всех возрастов, — подчеркнул глава региона.

В клубах будут оборудованные залы-трансформеры для различного рода активностей и дополнительные помещения в зависимости от потребности жителей. Прилегающие территории обустроят так, чтобы было удобно проводить публичные уличные мероприятия.