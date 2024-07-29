Театр на Лужайке: в Поленово покажут спектакль «Барышня-крестьянка»

Фото пресс-службы музея Поленово.

3 и 4 августа в 18.00 на лужайке около Большого дома ждут всех любителей Пушкина и спектаклей под открытым небом.

Юбилейный год Василия Поленова продолжается. 2024 год — 180 лет

со дня рождения художника.

— Во второй половине лета мы всегда с вами встречаемся на

постановках домашнего театра: сотрудники музея, местные жители,

приглашенные актеры уже начали работу по подготовке к спектаклю. Уже в третий раз режиссером постановки является Иоанн Лазарев.

3 и 4 августа в 18.00 мы будем рады представить вам спектакль

«Барышня-крестьянка» по мотивам одноименной повести А. С.

Пушкина, — рассказали нам в пресс-службе музея.

В спектакле принимают участие актеры: Аркадий, Пётр, Павел и Алексей Лазаревы, Елизавета Задорожная, Леся Сальникова, Даниил Исаков, Родион Кирчев. Хор крестьянских девушек: Рената Ретуева, Татьяна Капустина,

Екатерина Герасимова, Екатерина Бортякова, Надежда Петренко,

Нелли Галяутдинова, Алла Бабина, Татьяна Кирилина, Анастасия Рушкина и

Евдокия Поспелова.

Вход свободный. 0+