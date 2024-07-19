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Житель Новомосковска занял второе место в чемпионате по легкой атлетике среди ветеранов
Фотография предоставлена администрацией МО Новомосковск.

Житель Новомосковска занял второе место в чемпионате по легкой атлетике среди ветеранов

В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены из более чем 200 городов.

Накануне в Москве на стадионе Олимпийского центра имени братьев Знаменских состоялся чемпионат России по легкой атлетике. Участие в нем приняли ветераны. Среди них был представитель Новомосковска — Виктор Ефимов.

Как рассказали в администрации муниципального округа, полковник милиции в отставке, преподаватель Юридического полицейского колледжа выступал в беге на дистанции 400 метров. В своей возрастной категории он занял второе место, лишь немного уступив победителю.
 
Виктор Ефимов считает, что добиться более высоких результатов не удалось из-за травмы бедра, полученной в мае при подготовке к соревнованиям. Он собирается взять реванш на Кубке России в Адлере. Соревнования состоятся в сентябре. 
 

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Люди
Виктор Ефимов
Место
Новомосковск
 

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