Житель Новомосковска занял второе место в чемпионате по легкой атлетике среди ветеранов

Фотография предоставлена администрацией МО Новомосковск.

Накануне в Москве на стадионе Олимпийского центра имени братьев Знаменских состоялся чемпионат России по легкой атлетике. Участие в нем приняли ветераны. Среди них был представитель Новомосковска — Виктор Ефимов.



Как рассказали в администрации муниципального округа, полковник милиции в отставке, преподаватель Юридического полицейского колледжа выступал в беге на дистанции 400 метров. В своей возрастной категории он занял второе место, лишь немного уступив победителю.



Виктор Ефимов считает, что добиться более высоких результатов не удалось из-за травмы бедра, полученной в мае при подготовке к соревнованиям. Он собирается взять реванш на Кубке России в Адлере. Соревнования состоятся в сентябре.

