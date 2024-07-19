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Тульские спасатели провели рейд на пляже Центрального парка
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Тульские спасатели провели рейд на пляже Центрального парка

Проверяли, как соблюдаются правила безопасности.

Сотрудники регионального МЧС провели профилактический рейд на пляже в Центральном парке Тулы. Они проверили соблюдение правил безопасности купальщиками.

Отдыхающих вне разрешенной зоны с предупреждающей табличкой «Купание запрещено», которая не оборудована буйками и постом спасателей, предупредили об опасностях: можно пораниться о дно или о предметы, которые есть в воде.

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Подобные рейды накануне также провели на «диких пляжах» Щекинского района.

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Напомним, с начала сезона в Тульской области утонули 18 человек, из них — двое детей.

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