В Туле прошли соревнования по маунтинбайку — для смелых и влюбленных в велосипед!

Фото Катерины Беловой.

14 июля состоялся первый этап открытого Кубка Тульской области по велоспорту-маунтинбайку Open-Cup XCO Tula-2024. Соревнования прошли в Тульской области уже в пятый раз.

На старт групповой гонки вышло более ста спортсменов из Тулы, Тульской, Калужской, Московской, Рязанской областей и даже из далекого Оренбурга. В соревнованиях приняли участие юноши и девушки 13-14 лет, 15-16 лет, а также женщины, мужчины и «мастера».

Самому юному участнику соревнований 13 лет, самому опытному — 59! Как говорится, велосипеду все возрасты покорны.

Участников гонки приехал поздравить Дмитрий Яковлев, министр спорта Тульской области:

— Вы популяризируете здоровый образ жизни и приобщаете окружающих к занятиям спортом. Желаю легкого преодоления дистанции и отличного настроения в компании единомышленников. Мы же со своей стороны пытаемся развивать маунтинбайк в регионе. У нас много любительского в этом виде спорта, но мы будем двигаться и к профессиональному.

Маунтинбайк (от англ. mountain bike — горный велосипед) — это вид спорта, включающий езду по бездорожью, обычно по пересеченной местности, на специальном горном или гибридном дорожном велосипеде.

Михаил Фокин, координатор и соорганизатор открытого Кубка Тульской области по велоспорту-маунтинбайку Open-Cup XCO Tula-2024:

— Как сказал кто-то из великих, «если жизнь твоя утратила краски и потеряла смысл, садись на велосипед и езжай куда-нибудь». Вообще, велосипед — второй по доступности после бега спорт. Это один из самых малотравматичных видов спорта, в прокате у человека включаются все группы мышц, велосипед минимально нагружает крупные суставы. Я сам всю жизнь на велосипеде!

Гонка проходит уже в пятый раз. Первая гонка прошла в формате открытого фестиваля в сентябре 2022 года. Увидев наше желание развить новое направление, министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев нас поддержал, и совместно с Федерацией велосипедного спорта региона мы с 2023 года проводим серийный Кубок Тульской области. Он состоит из трех этапов.

Второй этап пройдет 29 сентября, третий — 3 ноября. Соревнования в межсезонье очень повышают технику и выносливость.

Это этапы классического олимпийского кросс-кантри (одна из спортивных дисциплин в маунтинбайке). Один круг — 4,7 км по пересеченной местности. Состоит из разгонных участков, подъемов-спусков, из технических участков — рулежки с искусственно созданными фигурами (мостки, перекаты через разливы). Любительские категории, мужчины и женщины, юноши и девушки едут по два круга, мастера — 6 кругов.

Перед началом соревновательной части состоялся любительский велопробег, приуроченный ко Дню семьи, любви и верности.

А Myslo пообщался с яркими участниками гонки.

Александру Строкову 27 лет, молодой человек работает проектировщиком. В детстве, как и все пацаны, гонял на велосипеде, но в 2019 году решил, что хочет заняться именно велоспортом серьезно.

— Рано или поздно каждый человек находит для себя увлечение по душе. Я решил попробовать велосипед, хотя любой спорт мне изначально не был близок. А вот с велосипедом все сложилось. Родители и родные меня поддерживают, хотя удивились моему выбору — они у меня все лыжники. Стал активно тренироваться, а потом и участвовать в соревнованиях — в Тульской и Московской областях. Есть люди, которые мне подсказывают, помогают, и дело пошло побыстрее.

Это мои пятые соревнования. Но активную соревновательную деятельность я веду года два. Пока у меня только одна медаль за третье место на шоссейных велогонках в Московской области.

Я вообще больше увлекаюсь шоссейным велоспортом, но понимаю: чтобы прогрессировать, нужно расти над собой и пробовать разные варианты. Поэтому сегодня я пробую себя в маунтинбайке, тем более это домашние соревнования. Так что для меня это первая гонка по бездорожью. Я приезжал сюда тренироваться, изучал трассу.

Для меня велосипед с каждым годом становится все более важен. Что-то незначительное из жизни уходит, а вот велосипед становится основным жизненным стержнем.

Сергею Москаленко 35 лет, он трудится слесарем на АО «Тулаточмаш». И уже восемь лет и летом и зимой, в любую погоду, с работы и домой Сергей ездит на велосипеде! По 15 км туда и обратно — легко! «Не люблю общественный транспорт», — смеется молодой человек.

— Я сначала катался ради удовольствия, потом влился, понял, что на дороге обгоняю других велосипедистов, и решил попробовать себя в соревнованиях. На первых соревнованиях сразу же занял второе место, а потом все мои места были первые. Правда, в любительской категории. А сейчас я уже иду в категории мастеров. Люблю дух соревнований, выигрываю — и у меня повышается самооценка. Хожу, выпендриваюсь (смеется). Пока у меня три медали и кубок, я еще хочу! Я перед каждой гонкой очень волнуюсь, даже руки дрожат.

Еду на велосипеде в любую погоду. Мне очень нравится, это моя тренировка. Я отлично себя чувствую, у меня много энергии, хорошо сплю по ночам, хотя раньше мучился бессонницей. Многие друзья, глядя на меня, пересели на велосипед.

Для 15-летней Яны Зайчиковой эта гонка стала первой.

— Увлеклась велосипедом и очень хотела покататься не по трассе, а ямам-канавам, так веселее и интереснее. Так что сегодня у меня все будет в первый раз.

У меня сейчас более крутой канадский велосипед GT Avalanche 2.0, я его апгрейдила, он стал еще лучше. Я поменяла трансмиссию, покрышки и кое-что еще. Велосипед сейчас летает!

У меня двоюродный брат уже пять лет занимается велоспортом, но он ездит по треку и трассам. Ну а я хочу заниматься маунтинбайком. Я хочу узнать, на что я способна, смогу ли я «залезть на тумбочку» (подняться на пьедестал почета. — Прим. авт.). Я буду выступать в номинации «Юноши и девушки 15-16 лет». В этом году будет еще два этапа, к ним я подготовлюсь еще лучше.

Победителей и призеров в своих возрастных группах наградили грамотами, медалями и призами.



