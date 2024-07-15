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Пьяный туляк случайно убил нетрезвого товарища: дело направлено в суд

Пьяный туляк случайно убил нетрезвого товарища: дело направлено в суд

Мужчине грозит до 2 лет колонии.

В Туле 38-летний местный житель обвиняется в причинении смерти по неосторожности.

По информации Myslo, 6 июня обвиняемый распивал алкоголь вместе с товарищем в буфете на улице Демидовской. В какой-то момент мужчины вышли подышать свежим воздухом, и товарищ обвиняемого начал приставать к прохожим. Обвиняемый сделал другу замечание, а потом толкнул его руками в грудь. Товарищ потерял равновесие и упал, ударившись затылком об асфальт. От полученных травм потерпевший скончался на следующий день в больнице.

Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит до 2 лет лишения свободы. 

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