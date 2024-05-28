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Тульские студенты попробовали себя в роли спасателей: фоторепортаж

Тульские студенты попробовали себя в роли спасателей: фоторепортаж

28 мая на стадионе МЧС состоялся чемпионат «Вызов 112».

Участие в спортивном мероприятии приняли 28 команд — ребята из спортивных клубов образовательных учреждений. Это студенты колледжей и вузов Тулы и области.

На стадионе МЧС царила атмосфера праздника. Молодые, активные, способные — студенты буквально рвались в бой. 

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Одни из самых ярких и шумных — команда Алексинского машиностроительного техникума. Ребята поделились своим заразительным настроем:

— Выехали на такие масштабные соревнования впервые! Тренировались очень долго. Мы уверены, наша команда «АМТ спорт» займет первое место! 

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Есть ребята и с более серьезным уровнем спортивной подготовки. Константин Краюшкин, студент Новомосковского училища олимпийского резерва: 

Константин Краюшкин

— Мои основные виды спорта — футбол и бокс. Мы приехали с командой «Бульдоги 71» из училища олимпийского резерва Новомосковска. В прошлом году на «Битве клубов» заняли первое место и сейчас приехали побеждать! Самое сложное испытание, на мой взгляд, лестница. Но я думаю, мы справимся. 

Другим же хочется не столько желанного кубка, сколько веселого времяпрепровождения с друзьями и сокурсниками. 

Сергей Чечилов, студент Донского политехнического колледжа:

Сергей Чечилов

— Мы учимся на логистов. Приехали сюда отлично провести время. Немного даже тренировались перед соревнованиями — забирались на пожарную лестницу. Будет здорово, если займем первое место.

Важную поддержку спортсменам оказывали болельщики. Команды Ефремовского филиала РязГМУ и Техникума железнодорожного транспорта им. Б.Ф. Сафонова буквально разрывали трибуны кричалками. У одних — танцовщицы с цветными помпонами, у других — барабаны. 

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Официальная часть началась с парада: 28 команд с флагами выстроились в колонну перед сценой.

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Участников поприветствовали зам. министра спорта Тульской области Александр Россихин, зам. начальника регионального управления МЧС Сергей Привезенцев и директор департамента среднего и профессионального образования Елена Маклина. Ребятам пожелали удачи и напомнили, что проигравших здесь нет: важно то, что они уже приобщаются к активному и здоровому образу жизни.

Участники состязались в эстафете на 400 метров с шестью видами препятствий по пожарно-прикладному спорту: надевали боевую одежду, целились струей воды из брандспойта в мишень; переносили пожарные рукава; катали покрышки на время; преодолевали забор высотой 1,7 м и 10-метровый «бум»; взбирались по штурмовой лестнице на башню. И все это — на скорость. На каждый этап — по два участника команды. 

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По итогам соревнований места распределились следующим образом:

Мужские забеги:

  • 1-е место — команда «Бульдоги 71»;
  • 2-е место — команда «ЩПК»;
  • 3-е место — команда «Надежда России».

Женские забеги: 

  • 1-е место — команда «Бульдоги 71»;
  • 2-е место — команда «Электромед»;
  • 3-е место — команда «Стимул».

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