Тульские студенты попробовали себя в роли спасателей: фоторепортаж

Участие в спортивном мероприятии приняли 28 команд — ребята из спортивных клубов образовательных учреждений. Это студенты колледжей и вузов Тулы и области.

На стадионе МЧС царила атмосфера праздника. Молодые, активные, способные — студенты буквально рвались в бой.

Одни из самых ярких и шумных — команда Алексинского машиностроительного техникума. Ребята поделились своим заразительным настроем:

— Выехали на такие масштабные соревнования впервые! Тренировались очень долго. Мы уверены, наша команда «АМТ спорт» займет первое место!

Есть ребята и с более серьезным уровнем спортивной подготовки. Константин Краюшкин, студент Новомосковского училища олимпийского резерва:

Константин Краюшкин — Мои основные виды спорта — футбол и бокс. Мы приехали с командой «Бульдоги 71» из училища олимпийского резерва Новомосковска. В прошлом году на «Битве клубов» заняли первое место и сейчас приехали побеждать! Самое сложное испытание, на мой взгляд, лестница. Но я думаю, мы справимся.

Другим же хочется не столько желанного кубка, сколько веселого времяпрепровождения с друзьями и сокурсниками.

Сергей Чечилов, студент Донского политехнического колледжа:

Сергей Чечилов — Мы учимся на логистов. Приехали сюда отлично провести время. Немного даже тренировались перед соревнованиями — забирались на пожарную лестницу. Будет здорово, если займем первое место.

Важную поддержку спортсменам оказывали болельщики. Команды Ефремовского филиала РязГМУ и Техникума железнодорожного транспорта им. Б.Ф. Сафонова буквально разрывали трибуны кричалками. У одних — танцовщицы с цветными помпонами, у других — барабаны.

Официальная часть началась с парада: 28 команд с флагами выстроились в колонну перед сценой.

Участников поприветствовали зам. министра спорта Тульской области Александр Россихин, зам. начальника регионального управления МЧС Сергей Привезенцев и директор департамента среднего и профессионального образования Елена Маклина. Ребятам пожелали удачи и напомнили, что проигравших здесь нет: важно то, что они уже приобщаются к активному и здоровому образу жизни.

Участники состязались в эстафете на 400 метров с шестью видами препятствий по пожарно-прикладному спорту: надевали боевую одежду, целились струей воды из брандспойта в мишень; переносили пожарные рукава; катали покрышки на время; преодолевали забор высотой 1,7 м и 10-метровый «бум»; взбирались по штурмовой лестнице на башню. И все это — на скорость. На каждый этап — по два участника команды.

По итогам соревнований места распределились следующим образом:

Мужские забеги:

1-е место — команда «Бульдоги 71»;

2-е место — команда «ЩПК»;

3-е место — команда «Надежда России».

Женские забеги: