«Музейное лето» в Тульской области: фестиваль «Толстой» пройдет в Ясной Поляне в июле

— Сегодня, 28 мая, на втором этаже филиала «Л.Н.Т.» мы открыли выставку «Три мушкетера», или Леопольд Сулержицкий», — рассказывает Екатерина Толстая. — Это совместный проект яснополянского музея и Музея МХАТ (Москва), посвящённый жизни и творчеству выдающегося театрального деятеля Леопольда Сулержицкого (1872–1916). Это был удивительный человек. Лев Николаевич называл его мушкетером, потому что Леопольд своей добротой и мягкостью «обнимал мир». В экспозиции представлены эскизы декораций к спектаклям, рукописи, письма, фотографии, макеты, шаржи из коллекции Музея МХАТ, а также предметы из фондов яснополянского музея.

В этом году 10 июня, в день рождения музея, откроется после ремонта пространство на ул. Октябрьской, 12. К открытию музейщики подготовили выставку из фондов Ясной Поляны — вещей, которые нигде ранее не выставлялись.

— Заканчиваем реставрацию дома Волконского. И к открытию, к 3 сентября, готовим выставку к 180-летию Софьи Андреевны, покажем уникальные фондовые вещи. Кстати, дом Волконского после реставрации поменяет свое назначение: раньше там был архив, библиотеки и кабинеты сотрудников, а теперь это будут экспозиционные площади и детский центр с хорошей интерактивной экспозицией, — поделилась директор музея.

1 июня мы приглашаем всех туляков и гостей города на Фестиваль Крапивы в Крапивну. Он совпадает с Днем защиты детей, к тому же идет Год семьи — поэтому фестиваль будет семейным.

Будет ли в этом году фестиваль «Толстой»? Однозначно будет! 13 июня состоится большая пресс-конференция в Москве, посвященная этому событию.

— Пока раскрыть все подробности я не могу, — посетовала Екатерина Толстая. — Скажу только, что сам фестиваль пройдет в первые выходные июля. И очень надеюсь, что с погодой в этом году нам повезет. Хотя природа добавляет какие-то акценты фестивалю. Взять, к примеру, прошлый год: в какой-то момент грянул гром — и это органично вписалось в сюжет постановки «Войны и мира»!

15 июля в Ясной Поляне будет выступать Олег Погудин. Он приготовил специальную программу, усадебный спектакль «Романсиада».

24 августа в родовом имении семьи Толстых в Никольско-Вяземском музейщики проведут фестиваль «Война и мир». По традиции будет реконструкция событий 1812 года. «Война и мир» органично вписывается в концепцию, потому что многие главы романа написаны именно в Никольско-Вяземском. Там есть дуб, который описан в романе. Многие пейзажи и интерьеры усадьбы — герои «Войны и мира» Толстого. В этом году фишкой фестиваля станет реконструкция, которую будет сопровождать живая музыка, будет играть симфонический оркестр.

Для тех, кто приедет на фестиваль, подготовлены фуд-корты, есть возможность разместиться с ночевкой, разработана специальная детская программа.

— Недалеко от Никольско-Вяземского располагается усадьба отца Ивана Сергеевича Тургенева. И у нас есть идеи связать усадьбы пешеходными маршрутами. Там потрясающей красоты природа! — считает Екатерина Толстая.

В сентябре, ко дню рождения Льва Николаевича, традиционно будут проводиться писательские встречи, школа кинокритиков.

— Открою секрет: Владимир Толстой написал сценарий сериала о жизни Льва Толстого и очень надеется, что к 200-летию своего знаменитого предка сможет снять его и представить публике в 2028 году, — поделилась Екатерина Толстая.

В музее есть около 15 тематических экскурсий, есть вело- и конные прогулки по усадьбе. Время работы усадьбы на летний период продлено на 1 час.