Когда футбол важнее отпуска: «Арсенал» завершил чемпионат

Фото пресс-служба "Шинника".

Все турнирные задачи «Арсенал» решил еще в предыдущем туре на своем стадионе. В Ярославле с «Шинником» теперь надо было достойно завершить чемпионат и дать болельщикам заряд оптимизма, что и в стыковых матчах за Премьер-лигу все будет хорошо.

«Шинник» – «Арсенал» – 1:0 (0:0).

Гол: Самойлов (72).

«Шинник»: Довбня, Гогуа (Котин, 12), Азиз, Валиахметов, Семёнов, Сухомлинов, Зинков, Саусь (Рубцов, 71), Малахов (Якушевич, 65), Алейников (Самойлов, 65), Андреев (Низамутдинов, 71).

«Арсенал»: Левашов, Коротков (Арутюнов, 46), Голосов, Денисов, Вакулич, Попов (Суханов, 61), Лайкин (Шевченко, 73), Ндука, Лёвин (Мацукатов, 61), Хабибов, Барков (Макаров, 73).

Предупреждения: не было.

Судья – Александр Машлякевич (Москва).

25 мая. Ярославль. Стадион «Шинник».

На 72-й минуте матча только что вышедший на поле 42-летний Эдьдар Низамутдинов, даже почти 43-летний – у него день рождения 31 мая, едва ли не первым касанием, ну одним из первых, покатил мяч партнеру Самойлову – тоже, кстати, недавно появившемуся на поле, и тот забил единственный в игре гол. Для тех, кто любит всяческие символы и мистические совпадения, добавим, что Низамутдинов появился на поле на 71-й минуте. И это тот самый Низамутдинов, который играл за Тулу аж в 2004 году!

Что такое 2004 год? Из тех игроков «Арсенала», которые в этот момент были на поле, Артем Арутюнов только родился, Лайкину, Ндуке и Хабибову исполнился год. Голосову и Суханову – три. Мацукатову – пять. Вакуличу – шесть. Единственные, кто теоретически мог видеть, как Низамутдинов бился за «Арсенал» – Барков, которому исполнилось 12, Михаил Левашов – 13, и Денисов – ему было уже пятнадцать.

Да что там футболисты. Уже выросли поколения болельщиков, которые о футболе начала нулевых могут рассуждать лишь как о преданиях старины глубокой. Между тем настоящая легенда отечественного футбола Эльдар Низамутдинов до сих пор играет, и до сих пор обеспечивает результат своей команде.

Для тех, кому интересно подтянуть матчасть, давайте вспомним, что в 2004 году «Арсенал» вместо Валерия Третьякова возглавил Борис Стукалов, успевший к тому моменту поработать главным во всех лигах российского футбола. Перед приходом в Тулу он был помощником в московском «Динамо» у самого Виктора Прокопенко. А с того времени в сезоне 2021– 2022 одним из конкурентов «Арсенала» клубом «Уфа» успел поруководить его сын Алексей Стукалов.

Этот год памятен также тем, что «Арсенал» нанес первое поражение лидеру – грозненскому «Тереку», который до того в финале Кубка России не смогли переиграть даже самарские «Крылья Советов». Это была новость российского масштаба. «Терек» тогда обыгрывал всех скромно, но со вкусом – по 1:0. После этой победы туляки вознеслись аж на третью строчку в турнирной таблице. В атаке блистал легендарный дуэт Климов – Коровушкин. Низамутдинов чаще выступал в роли распасовщика. В Кубке России тульская команда добралась до представителя высшего дивизиона – «Алании», с которой сейчас играет в одном турнире. В ответном матче Стукалов дал отдохнуть лидерам, и клуб из столицы Северной Осетии добился сравнительно легкой победы 5:2. Но оба мяча владикавказской команде были на счету Низамутдинова.

Финальная точка того года вышла еще более яркой, чем памятная победа над «Тереком». Перед последними матчами на вторую путевку в премьер-лигу, одну из них уже обеспечили себе грозненцы, претендовали «Томь» и саратовский «Сокол». Причем, волжская команда опережала сибиряков, и заключительные игры сезона проводила на своем стадионе. «Томи» оставалось надеяться на стечение обстоятельств и на чудо. Руку помощи протянул «Арсенал», который неожиданно в предпоследнем туре чемпионата обыграл «Сокол» в Саратове, ликвидировав всякие досужие разговоры о том, что не будет биться. Бился, еще как бился.

Кто-то помнит еще эти события? Ну, кто-то, наверное, помнит. И один из них – нападающий «Шинника» Эльдар Низамутдинов.

Это к разговору о том, что в последних турах команды просто доигрывают и мыслями уже в отпуске. Низамутдинов, что ли, доигрывает? Всем бы так доигрывать. И вообще. Люди, надеемся, делают любимую работу, да еще получают за это деньги. Нам бы их заботы. Играй, не хочу. Вот в последнем туре нынешнего чемпионата московское «Торпедо», которому не надо ничего, приехало в Рощино к «Ленинградцу», которому надо было всё и не меньше, и добилось нервной, но победы.

«Арсенал» только что «Ленинградец» обыграть не смог. Футбол иногда все-таки важнее отпуска.

«Арсеналу» на последний матч чемпионата, за которым подавляющее большинство игроков стартового состава наблюдали со скамейки запасных, запаса прочности не хватило. При том, что всем прекрасно известно – в Ярославле в этот день был день города, и вообще «Шинник» под руководством нового тренера Дмитрия Черышева одно из открытий весенней части чемпионата, и уж конечно в честь праздника очень хотел победить. Так что и в своем боевом варианте тульской команде было бы нелегко. Но вряд ли хозяевам получилось бы победить, не выйди на поле ветеран ветераныч Низамутдинов.

Сторожук в этом матче не только дал отдохнуть игрокам, которые вынесли на себе всю тяжесть уходящего сезона, но и выпустил набирать игровые кондиции Попова и Левина, которые много пропустили из-за травм. В целом же состав, с одной стороны, был очевидно резервный. С другой – в нем были почти все те, кого этой весной задействовали в полной мере.

После матча с «Акроном» Александр Сторожук одним из главных итогов назвал то обстоятельство, что никто из игроков не получил травмы, и «Арсенал» не понес существенных кадровых потерь. Конечно, нести потери перед решающими играми года совсем не входило в планы.

Кстати, трансляция в Ярославле обратила внимание на еще один существенный фактор последних матчей сезона – за пять игр футболисты «Арсенала» получили только одно предупреждение. Поверить в это сложно, помня, как игроки тульской команды бились в каждом матче, да еще и с учетом того, что судьи сейчас раздают горчичники направо и налево без всякой жалости. Однако факт есть факт. Единственная желтая карточка «Арсенала» была у Быковского в домашней игре с «Нефтехимиком». Обороняется «Арсенал» в первую очередь умениями.

Результат в Ярославле для «Арсенала», чего уж там, не имел никакого значения. Потому что не было возможности даже теоретически выбирать себе соперника – кто знает, как там все сложится в последнем туре в Премьер-лиге, которая в субботу начинала играть через полтора часа после окончания матчей команд первой лиги. Так что главная наша победа в концовке сезона – это лицензирование стадиона. Всех заставили понервничать, однако этой локальной победы тульский клуб добился.

Всю весеннюю часть чемпионата «Арсенал» большей частью мучился, вырывая с кровью турнирные очки; в частности, в матчах с аутсайдерами, которые вроде бы должен был получить по праву сильнейшего. В то же время хорошо то, что хорошо кончается. И как раз в концовке сезона «Арсенал» вроде бы ожил, стал похож сам на себя. Да еще оперативно начали выписывать из лазарета ведущих игроков. Так что на следующей неделе все будет очень интересно. Осталось только дождаться.