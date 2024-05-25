На ремонт дорог в Новомосковске дополнительно выделят 100 млн рублей

До конца года в городе отремонтируют 14 улиц.

24 мая врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев с рабочим визитом посетил Новомосковск. Вместе с главой администрации Русланом Бутовым он совершил объезд города.

«Новомосковск всегда находится в зоне особого внимания правительства Тульской области. На его развитие и благоустройство выделяются значительные средства. Тем не менее остаются нерешенные вопросы», — подчеркнул Дмитрий Миляев.

Одна из ключевых проблем — состояние дорог. В этом году благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и дополнительному финансированию, выделенному по поручению Алексея Дюмина, отремонтируют 9 участков улиц, в том числе: Орджоникидзе; Свободы; проспект Победы; Шахтерская, мкр. Сокольники; Свердлова; Молодежная; Первомайская; Московская; Трудовые резервы (Куйбышева — Донская — До кольца — Кольцо).

Руслан Бутов отметил, что работы на них завершат к 1 октября. Также отремонтируют тротуары, установят новое освещение, оборудуют остановочные павильоны и пешеходные переходы.

Однако от жителей города поступают жалобы на состояние еще пяти дорог, которые не были включены в первоочередной план ремонта.

Дмитрий Миляев поручил министру транспорта и дорожного хозяйства региона Родиону Дуднику выделить дополнительно 100 млн рублей для ремонта асфальтового покрытия уже в этом году.

Таким образом, всего в текущем году в Новомосковске отремонтируют 14 улиц.