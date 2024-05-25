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В Тульской области ожидается высокая степень пожароопасности

В Тульской области ожидается высокая степень пожароопасности

Даже небольшая искра может вызвать возгорание, которое быстро распространится по траве или деревьям.

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 26 по 28 мая местами на территории Тульской области ожидается высокая степень пожароопасности (4-й класс

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности!

  • Не пользуйтесь открытым огнем вблизи деревянных строений, кустарников, сухой травы;
  • Не поджигайте сухую траву, огонь распространяется мгновенно и может стать неуправляемым;
  • Своевременно очищайте прилегающую территорию от мусора, строительного материала и сухой травы;
  • Не сжигайте собранный после уборки мусор и сухую траву;
  • В пожароопасный период проводите с детьми и подростками разъяснительную работу. Никогда не давайте играть детям спичками;
  • Соблюдайте требования пожарной безопасности в лесах. Не разводите костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев;
  • Не курите в сараях, на чердаках, в местах хранения горючих материалов, не бросайте непогашенные спички, окурки;Имейте дома и во дворе первичные средства пожаротушения: огнетушитель, емкость с водой, ведро.

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