В Тульской области ожидается высокая степень пожароопасности

Даже небольшая искра может вызвать возгорание, которое быстро распространится по траве или деревьям.

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 26 по 28 мая местами на территории Тульской области ожидается высокая степень пожароопасности (4-й класс

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности!