«Мы сделали турнир интереснее»: «Арсенал» в четверке лучших команд первой лиги

Фото Алексея Пирязева

Как бы тяжело этой весной не игралось «Арсеналу», в главном матче концовки чемпионата он сумел победить на своем стадионе одного из конкурентов – тольяттинский «Акрон».

«Арсенал» – «Акрон» – 1:0 (1:0).

Гол: Окоронкво (28).

«Арсенал»: Кокарев, Суханов, Ботака-Иобома, Большаков, Коротков, Кайнов, А.Макаров, Шевченко (Ндука, 89), Гелоян (Вакулич, 78), Барков (Попов, 46), Окоронкво.

«Акрон»: Волков, Данилкин, Анджелкович, Бокоев, Савичев, Чудин (С.Макаров, 61), Палиенко (Димоски, 84), Галоян, Глушков (Барт, 70), Данилин (Галкин, 70), Понсе (Эльдарушев, 61).

Предупреждены: Галкин, Барт.

Судья – Егор Егоров (Нижний Новгород).

20 мая. Тула. Центральный стадион.

Есть матчи и матчи. Можно не собраться толком на «Ленинградец», не найти куража с «Кубанью», но последняя домашняя игра чемпионата с «Акроном» имела особую цену. В случае победы «Арсенал» за тур до конца чемпионата обеспечивал себе место в первой четверке и участие в переходных матчах за право играть в Премьер-лиге. Там, конечно, тоже как сложится, как повезет, насколько у кого характера хватит, но все равно это шанс себя проявить, поставить не просто точку в конце сезона, но жирный восклицательный знак.

Уж чего-чего, а восклицательных знаков, то есть эмоций в этом матче хватало. «Арсенал» удивил.

При всей натужности, которая была в последних матчах, к нему вдруг вернулась та легкость, с помощью которой сравнительно недавно команда крушила одного соперника за другим. Даже кадровый кризис немного разрешился, – в стартовом составе были и Коротков, и Макаров, после перерыва вышел Попов. Но глобально проблема все равно остается. Ткачев, один из лидеров, точно выбыл до конца сезона.

«У нас в этом матче была заявлена большая скамейка запасных, – констатировал после матча Александр Сторожук, – но четверых даже нельзя было выпускать. Просто они не хотели сидеть на трибуне, а изъявили желание быть вместе с командой».

Это в какой-то степени отвечает на вопрос, как «Арсенал» выстоял в этом матче. Потому что на поле был коллектив, с тем самым мушкетерским принципом – один из всех и так далее. Команда вышла побеждать.

А ведь соперник во втором тайме, конечно, наседал очень крепко. Не навалом, а в схожей с «Арсеналом» манере, разыгрывая мяч до свободного игрока, а еще опаснее навесами. Кокарев получил неоценимый мастер-класс как реагировать на удары головой с близкого расстояния. Но справился, сохранял спокойствие даже в самых непростых ситуациях. Наверное, это был самый сложный отрезок для тульской обороны в этом году. «Акрон» играл здорово и остро. А ведь, казалось, футболисты этой команды уже могли выходить на игру в расслабленном состоянии – залезть в первую двойку шансов мало, вылететь из первый четверки нет совсем.

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев на вопрос, что же двигало его командой в матче, который, вроде бы, особо ничего для нее не решал, ответил, что стимулом было имя клуба, а также вера в последний тур, когда «Динамо» может оступиться, и таким образом с двум победами на финише можно уйти на повышение напрямую.

А еще сказал: «Мы знали, что сделаем все для победы. Для нас это самые важные матчи в жизни».

Это, в общем-то, по вопросу о том, что футболисты играют только когда есть турнирная мотивация, в противных случаях могут позволить себе расслабиться. Что-то «Акрон» в Туле расслабляться не стал. И Тула, которую вроде бы замучили пустопорожние разговоры о том, допустят стадион до стыков или нет, тоже не выглядела растерянной. Для «Арсенала» это противостояние тоже было очень важным в жизни.

Даже в такой непростой ситуации, когда все вдруг стало зависеть не только от результата, но и от степени строгости московской комиссии, Сторожук по-прежнему контролировал настроение в команде. Футбол оказался на первом месте. Поэтому его слова после финального свистка «Наше дело играть в футбол» были констатацией настроения игроков. «Мы свое дело делаем на поле, а дальше путь решают руководители», – прокомментировал Александр Александрович.

Заур Тедеев после матча похвалил «Арсенал» за то, что команда была сильна в обороне. Это была та самая игра по счету, которую мы ждали, например, когда «Арсенал» повел в счете в Химках. Нервно, но приносит эффект. Правда, очень нервно. Наверное, именно поэтому Сторожук требовал в том матче продолжать думать о футболе и переводить игру на половину поля соперника. Вот и сейчас, в матче с «Акроном», после того, как соперник, который здорово играет в атаке, прижал хозяев поля к своим воротам, все действительно подвисло на волоске. Чего стоит только финальный натиск тольяттинской команды, когда мяч метался по вратарской, все мог решить даже не точный удар, а неудачный рикошет.

Тем не менее в атаке преуспел именно «Арсенал». Вновь выручил команду Джонатан Окоронкво. В первом тайме он показал два выдающихся забега с центра поля до ворот соперника. В первом случае Джонатан с мячом убежал от двух длинноногих защитников, которые, по идее, должны были быть быстрее его, сумел прикрыть мяч корпусом, но слегка утратил контроль за ситуацией, и вратарь успел помешать.

Буквально через несколько минут история во многом повторилась. На этот раз, правда, Окоронкво танком таранил двух пятившихся к воротам защитников, а маячивший за их спинами Барков был готов принять передачу, чтобы выйти один на один с вратарем. Видно, эта ситуация совсем сбила с толку игроков обороны, и они упустили момент, когда Окоронкво вместо паса, не входя в штрафную, пробил по воротам впритирку со штангой. Вратарь прыгнул, но не достал.

Учитывая, что у «Арсенала» есть преимущество по личным встречам перед «Родиной», этой победой команда гарантировала себе место в первой четверке, и теперь может присматриваться к финальным разборкам в Премьер-лиге, кто там окажется участником переходных матчей.

Насколько велики шансы в стыках у «Арсенала», учитывая очень его переменчивую весеннюю игру, когда не удалось обыграть даже три худших команды сезона? Давайте взглянем на ситуацию по-другому. Всем же известно про стакан – полон он наполовину или пуст. Из команд верхней половины турнирной таблицы особняком стоят только «Химки», которым туляки проиграли оба матча. Но со второй командой чемпионата – махачкалинским «Динамо» у «Арсенала» две ничьи. С «Акроном» поражение в гостях и победа дома.

С «Родиной» победа дома и ничья в гостях. Забудем про дурацкую байку о руке Бога, то есть Баркова. На табло в том матче – ничья! С «Енисеем» – две победы. С «Шинником» победа дома и в Ярославль поедем только сейчас. С «Тюменью» победа в гостях и ничья дома. С «Аланией» – две ничьих. Оказывается, с соперниками, которые показывают высокий и качественный уровень сопротивления, не так-то все и плохо, если это не «Химки».

А когда есть искрометный футбол, команда бьется без дураков и не сдается, то и трибуны живут. После матча Александр Сторожук сказал, что при такой поддержке болельщиков нельзя было проиграть. Сейчас удивительный факт. Команда Сторожука еще ведь и не играла в Туле на дышащем футбольными страстями переполненном стадионе. Мы-то про нечто подобное еще помним, было это почти вчера, а нынешний подбор футболистов, тренеры – даже не знают, как это бывает. Наверное, давайте пофантазируем, нечто подобное будет уже скоро – на стыковых матчах, если они для Тулы состоятся.

Пока же послематчевая пресс-конференция главного тренера походила на предварительное подведение итогов.

По мнению Александра Сторожука, команда «доказала, что в рамках этого турнира мы крепкая, дружная семья, с положительным микроклиматом. Мы с честью и достоинством вышли из трудной ситуации».

Что же касается места в первой четверке, Сторожук честно признал, что, зная изнутри ситуацию, год назад даже не мог этого предвидеть.

«Перед сезоном я сказал, что будем бороться за место в первой восьмерке. Вообще стояла задача остаться. Но я благодарен ребятам, что мы сделали турнир в первой лиге интереснее».