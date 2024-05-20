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Погода в Туле 21 мая: жара, дождь и гроза
Фото из архива Myslo.

Погода в Туле 21 мая: жара, дождь и гроза

Атмосферное давление повышенное.

21 мая в Туле ожидается переменная облачность. Днем возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западной четверти 4-9 м/с, при грозе порывы до 15 м/с.

Температура воздуха днем — от +21 до +26 °С. Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст. 

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