Погода в Туле 21 мая: жара, дождь и гроза

Фото из архива Myslo.

21 мая в Туле ожидается переменная облачность. Днем возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западной четверти 4-9 м/с, при грозе порывы до 15 м/с.

Температура воздуха днем — от +21 до +26 °С. Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст.