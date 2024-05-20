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Тульские спортсмены завоевали медали на Евразийских играх боевых искусств
Фото с сайта минспорта Тульской области.

Тульские спортсмены завоевали медали на Евразийских играх боевых искусств

Соревнования состоялись в Уфе.

С 16 по 20 мая в Уфе прошли VI Евразийские игры боевых искусств.
В них приняли участие 4000 спортсменов из 15 стран, которые представили 30 федераций по различным видам спорта.

Представители сборной команды Тульской области по айкидо показали высокие результаты. Так, Елисей Немятов в возрастной категории 13-15 лет завоевал 3 медали: серебро в дисциплине «Кихон-вадза — парный разряд», серебро в дисциплине «Дзюи-вадза — парный разряд» и бронзу в дисциплине «Дзюи-вадза — групповой разряд».

Руслан Евглевский в возрастной категории 13-15 лет завоевал бронзу в дисциплине «Кихон-вадза — парный разряд».

Спортсмены тренируются под руководством Сергея Абраменкова и Александра Козлова.

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