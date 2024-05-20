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В Туле комплексно отремонтируют улицу Луначарского
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле комплексно отремонтируют улицу Луначарского

На это дополнительно выделят деньги.

20 мая на еженедельном оперативном совещании под председательством врио губернатора Тульской области Дмитрия Миляева рассмотрели обращения граждан.

Жительница Тулы пожаловалась, что с прошлого года не завершён ремонт тротуара по улице Максимовского. Глава администрации города Илья Беспалов доложил, что 22 мая запланировано определить подрядчика. Ремонт будет выполнен до 1 июля.

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Дмитрий Миляев поручил заместителю председателя правительства Тульской области Элеоноре Шевченко совместно с главами администраций сформировать реестр тротуаров, требующих ремонта.

В другом обращении из Тулы говорится о многочисленных ямах на дороге по улице Луначарского. Илья Беспалов доложил, что ямочный ремонт ведется на постоянной основе. 23 марта проводились работы с использованием литой асфальтобетонной смеси. Сейчас участок включен в план по ямочному ремонту до 26 мая, а также в перечень комплексного ремонта на этот год.

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Дмитрий Миляев подчеркнул, что минтранс совместно с администрациями МО Тульской области подготовил перечень дорог, которые вошли в программу ремонта на средства, дополнительно выделенные по поручению губернатора Алексея Дюмина.

Некоторые дороги не вошли в этот перечень, однако играют немаловажную роль в жизни районов. Так, например, в Новомосковске ремонта требуют пять значимых для жителей дорог. Дмитрий Миляев поручил еще раз проанализировать перечни комплексного ремонта в МО и включить туда дороги, которые требуют его в первую очередь. Также врио губернатора поручил минтрансу и минфину оценить потребность муниципалитетов в дополнительных средствах и при необходимости выделить их.

Житель села Новокрасивого Ефремова написал, что его дом пострадал в результате порыва ветра 7 мая. На данный момент он не получил никакой помощи на восстановление своего жилья.

Заместитель главы администрации Ефремова Светлана Давыдова доложила, что в результате порыва ветра в доме заявителя частично разрушились два фронтона, стропильная система и кровля. При обследовании выявлены многочисленные нарушения технологии строительства, что во многом повлияло на ущерб от разрушений. Заявителю разъяснили о возможности получения материальной помощи на восстановление дома и объяснили почему невозможно задействовать на эти цели строительные бригады. Заявление жителя об оказании материальной помощи будет рассмотрено, как только он предоставит квитанции, подтверждающие расходы на восстановительные работы и документы о регистрации дома.

Директор Ситуационного центра губернатора Тульской области (СЦ) Андрей Журавлев доложил о мониторинге отработки обращений жителей региона по устранению разрытий и восстановлению благоустройства территорий.

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Он отметил, что на контроле СЦ находится 130 объектов, из них в 38 случаях разрытия не устранены. По ряду адресов ответственные исполнители указали сроки завершения работ по благоустройству на осенний период, когда выполнять их с должным качеством из-за погодных условий будет сложнее.

Врио губернатора поручил главам администраций скорректировать сроки и до конца недели представить предложения.

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