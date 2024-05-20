В Туле комплексно отремонтируют улицу Луначарского

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

20 мая на еженедельном оперативном совещании под председательством врио губернатора Тульской области Дмитрия Миляева рассмотрели обращения граждан.

Жительница Тулы пожаловалась, что с прошлого года не завершён ремонт тротуара по улице Максимовского. Глава администрации города Илья Беспалов доложил, что 22 мая запланировано определить подрядчика. Ремонт будет выполнен до 1 июля.

Дмитрий Миляев поручил заместителю председателя правительства Тульской области Элеоноре Шевченко совместно с главами администраций сформировать реестр тротуаров, требующих ремонта.

В другом обращении из Тулы говорится о многочисленных ямах на дороге по улице Луначарского. Илья Беспалов доложил, что ямочный ремонт ведется на постоянной основе. 23 марта проводились работы с использованием литой асфальтобетонной смеси. Сейчас участок включен в план по ямочному ремонту до 26 мая, а также в перечень комплексного ремонта на этот год.

Дмитрий Миляев подчеркнул, что минтранс совместно с администрациями МО Тульской области подготовил перечень дорог, которые вошли в программу ремонта на средства, дополнительно выделенные по поручению губернатора Алексея Дюмина.

Некоторые дороги не вошли в этот перечень, однако играют немаловажную роль в жизни районов. Так, например, в Новомосковске ремонта требуют пять значимых для жителей дорог. Дмитрий Миляев поручил еще раз проанализировать перечни комплексного ремонта в МО и включить туда дороги, которые требуют его в первую очередь. Также врио губернатора поручил минтрансу и минфину оценить потребность муниципалитетов в дополнительных средствах и при необходимости выделить их.

Житель села Новокрасивого Ефремова написал, что его дом пострадал в результате порыва ветра 7 мая. На данный момент он не получил никакой помощи на восстановление своего жилья.

Заместитель главы администрации Ефремова Светлана Давыдова доложила, что в результате порыва ветра в доме заявителя частично разрушились два фронтона, стропильная система и кровля. При обследовании выявлены многочисленные нарушения технологии строительства, что во многом повлияло на ущерб от разрушений. Заявителю разъяснили о возможности получения материальной помощи на восстановление дома и объяснили почему невозможно задействовать на эти цели строительные бригады. Заявление жителя об оказании материальной помощи будет рассмотрено, как только он предоставит квитанции, подтверждающие расходы на восстановительные работы и документы о регистрации дома.

Директор Ситуационного центра губернатора Тульской области (СЦ) Андрей Журавлев доложил о мониторинге отработки обращений жителей региона по устранению разрытий и восстановлению благоустройства территорий.

Он отметил, что на контроле СЦ находится 130 объектов, из них в 38 случаях разрытия не устранены. По ряду адресов ответственные исполнители указали сроки завершения работ по благоустройству на осенний период, когда выполнять их с должным качеством из-за погодных условий будет сложнее.

Врио губернатора поручил главам администраций скорректировать сроки и до конца недели представить предложения.