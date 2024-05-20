Тульским педагогам увеличат оклады: когда и на сколько

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Дмитрий Миляев напомнил, что в министерстве образования по поручению губернатора региона разрабатывают новую систему мотивации педработников. В чем ее суть, рассказала министр образования Тульской области Оксана Осташко.

По ее словам, кадровый вопрос в сфере образования решают по двум направлениям. Во-первых, это целевые направления на обучение в вузах. Например, в этом году 97 человек придут работать в школы по целевым направлениям. Во-вторых, это проект «Простажер». Это системная работа по привлечению студентов старших курсов для работы в школах. В 2023 году в рамках практики 287 студентов целый год работали в учреждениях образования. Этот проект будет продолжен и распространен на студентов среднего профессионального образования. Это даст возможность привлечь студентов на позиции учителей начальных классов и воспитателей в детсады. Кстати, все стажеры были трудоустроены по договорам и получали такую же зарплату, как и старшие коллеги, уже работающие в системе образования.

— На федеральном уровне для педагогов предусмотрены материальные выплаты по проекту «Земский учитель» за классное руководство. Ведомственные награды, бесплатное повышение квалификации, досрочный выход на пенсию, увеличенный отпуск — все это тоже меры поддержки педработников, — пояснила Оксана Осташко. — На региональном уровне мы возмещаем первоначальный взнос по ипотеке, есть региональные доплаты за классное руководство, единовременное пособие для молодого специалиста при трудоустройстве, единовременная выплата к отпуску, компенсация оплаты жилья, денежные поощрения за победы в региональных конкурсах.

Министр предложила пересмотреть ряд мер поддержки по сотрудникам системы образования.

— Расширить ипотечную программу. Сейчас этой мерой могут воспользоваться сотрудники в возрасте до 35 лет. Мы предлагаем включить в программы не только молодых специалистов, но и педагогов востребованных направлений. Перечень конкретных категорий участников ипотечной программы утверждать ежегодно, исходя из потребностей учреждений образования.

Еще одно, главное, направление — изменение системы оплаты труда педагогов.

Пересмотреть структуру зарплаты педагогов и изменить окладную часть — чтобы она составляла 62% заработной платы. Это постоянная гарантированная выплата для педагога.

Ввести 10-процентные надбавки молодым специалистам на срок до получения квалификационной категории, но не более чем на 3 года.

Ввести 25-процентную надбавку для педагогов центров поддержки одаренных детей.

С 1 января 2025 года повысить единовременную выплату к ежегодному оплачиваемому отпуску в соответствии с окладом.

По словам Оксаны Осташко, финансирование этих мер поддержки предварительно поддержано министерством финансов.

Министр также предложила повысить размеры выплат победителям регионального этапа всероссийского конкурса. Например, победителям конкурса «Учитель года» сейчас выплачивают 100, 60 и 40 тысяч рублей в зависимости от 1, 2 или 3-го места. А планируют 120, 80 и 60 тысяч соответственно. Аналогичное предложение — по региональным конкурсам: изменить действующие выплаты в 30, 20 и 10 тысяч рублей на 100, 60 и 40 тысяч рублей.

— Предлагаем учредить и провести в следующем учебном году среди педработников конкурс «Педагогический успех 71» по 20 номинациям, — пояснила министр. — Победителям также предлагаем учредить денежные поощрения от 100 до 250 тысяч рублей.

По словам министра, в регионе создан ресурсный центр. Его цель — увеличение участников программы «Простажер» и закрепление молодых специалистов в образовательных учреждениях.

— Корректировка системы оплаты труда принимается, — подытожил Дмитрий Миляев. — Совместно с правовым управлением и минфином нужно проработать все необходимые документы. Главам администраций муниципалитетов также провести необходимую работу в этом направлении.