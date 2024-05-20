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Тульским педагогам увеличат оклады: когда и на сколько
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тульским педагогам увеличат оклады: когда и на сколько

На оперативном совещании у врио губернатора Тульской области Дмитрия Миляева обсудили меры поддержки педагогов региона.

Дмитрий Миляев напомнил, что в министерстве образования по поручению губернатора региона разрабатывают новую систему мотивации педработников. В чем ее суть, рассказала министр образования Тульской области Оксана Осташко.

По ее словам, кадровый вопрос в сфере образования решают по двум направлениям. Во-первых, это целевые направления на обучение в вузах. Например, в этом году 97 человек придут работать в школы по целевым направлениям. Во-вторых, это проект «Простажер». Это системная работа по привлечению студентов старших курсов для работы в школах. В 2023 году в рамках практики 287 студентов целый год работали в учреждениях образования. Этот проект будет продолжен и распространен на студентов среднего профессионального образования. Это даст возможность привлечь студентов на позиции учителей начальных классов и воспитателей в детсады. Кстати, все стажеры были трудоустроены по договорам и получали такую же зарплату, как и старшие коллеги, уже работающие в системе образования.

— На федеральном уровне для педагогов предусмотрены материальные выплаты по проекту «Земский учитель» за классное руководство. Ведомственные награды, бесплатное повышение квалификации, досрочный выход на пенсию, увеличенный отпуск — все это тоже меры поддержки педработников, — пояснила Оксана Осташко. — На региональном уровне мы возмещаем первоначальный взнос по ипотеке, есть региональные доплаты за классное руководство, единовременное пособие для молодого специалиста при трудоустройстве, единовременная выплата к отпуску, компенсация оплаты жилья, денежные поощрения за победы в региональных конкурсах. 

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Министр предложила пересмотреть ряд мер поддержки по сотрудникам системы образования.

— Расширить ипотечную программу. Сейчас этой мерой могут воспользоваться сотрудники в возрасте до 35 лет. Мы предлагаем включить в программы не только молодых специалистов, но и педагогов востребованных направлений. Перечень конкретных категорий участников ипотечной программы утверждать ежегодно, исходя из потребностей учреждений образования. 

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Еще одно, главное, направление — изменение системы оплаты труда педагогов. 

  • Пересмотреть структуру зарплаты педагогов и изменить окладную часть — чтобы она составляла 62% заработной платы. Это постоянная гарантированная выплата для педагога. 
  • Ввести 10-процентные надбавки молодым специалистам на срок до получения квалификационной категории, но не более чем на 3 года. 
  • Ввести 25-процентную надбавку для педагогов центров поддержки одаренных детей.
  • С 1 января 2025 года повысить единовременную выплату к ежегодному оплачиваемому отпуску в соответствии с окладом. 

По словам Оксаны Осташко, финансирование этих мер поддержки предварительно поддержано министерством финансов.

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Министр также предложила повысить размеры выплат победителям регионального этапа всероссийского конкурса. Например, победителям конкурса «Учитель года» сейчас выплачивают 100, 60 и 40 тысяч рублей в зависимости от 1, 2 или 3-го места. А планируют 120, 80 и 60 тысяч соответственно. Аналогичное предложение — по региональным конкурсам: изменить действующие выплаты в 30, 20 и 10 тысяч рублей на 100, 60 и 40 тысяч рублей.

— Предлагаем учредить и провести в следующем учебном году среди педработников конкурс «Педагогический успех 71» по 20 номинациям, — пояснила министр. — Победителям также предлагаем учредить денежные поощрения от 100 до 250 тысяч рублей. 

По словам министра, в регионе создан ресурсный центр. Его цель — увеличение участников программы «Простажер» и закрепление молодых специалистов в образовательных учреждениях.

— Корректировка системы оплаты труда принимается, — подытожил Дмитрий Миляев. — Совместно с правовым управлением и минфином нужно проработать все необходимые документы. Главам администраций муниципалитетов также провести необходимую работу в этом направлении.

 
  • 20 тысяч педработников работают в регионе.
  • 45,9 года — средний возраст учителей Тульской области.
  • 14% педагогов в Тульской области старше 65 лет.
  • 4% — востребованность воспитателей в регионе.
  • 3% — востребованность учителей в школах региона.

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Автор:
сегодня, в 16:38 0
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